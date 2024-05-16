Şırnak'ta sosyal medyadan terör propagandasına 40 gözaltı
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı tespit edilen 40 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 21:37, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 21:34
Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince 60 şüpheliye yönelik kent merkezi, Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde yaptığı şafak operasyonunda 40 kişiyi gözaltına almıştı. 40 şüphelinin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilmesi üzerime gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin gözaltı süreçleri devam ederken, 20 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.