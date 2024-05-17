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Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu yayımlandı

Yaz dönemi, yaz okulu ve eğitim öğretim döneminde açılacak Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 12:00, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 08:15
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Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu yayımlandı

Yayınlanan kılavuza göre; 01 Temmuz - 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında yaz dönemi kursları ve yaz okulları, 02 Eylül 2024 - 06 Haziran 2025 tarihleri arasında ise eğitim ve öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Bir İlk

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar yaz boyunca cıvıl cıvıl olacak. Bu yıl ilk defa 81 ilde açılacak yaz okullarında 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler Spor, Görsel Sanatlar Bilişim ve Müzik alanlarında kurslara başvurabilecek.

Yaz Okulu kapsamında açılan kurslar saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün olarak planlanacak.

Yaz dönemi kurslarında ve yaz okullarında öğretmen ve öğrenciler bulundukları yerleşim biriminde kurslara katılabilecek.

Yaz okulu derslerinin alt alanlarında şunlar bulunuyor:

Spor: Atletizm, Basketbol, Okçuluk, Futbol, Yüzme, Voleybol, Hentbol, Masa Tenisi, Halk Oyunları, Satranç

Görsel Sanatlar: Resim, Ebru Sanatı, Sanat ve Tasarım, Hat Sanatı, Fotoğrafçılık

Müzik: Gitar, Keman, Piyano/Org, Bağlama/Saz, Ud/Kanun, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Melodika

Bilişim: Yazılım, Robotik Kodlama, Ofis Programları, Arduino Programlama, Bilgisayarda Doküman Hazırlama, Bilgisayara Giriş

Yaz Okulları Başvuruları Ne Zaman?

Bu yıl ilk defa 81 ilde açılacak yaz okullarına öğrenci ve öğretmen başvuruları 03-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak. 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla başlayacak olan kurslar 29 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

DYK Kurs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kurslara katılmak isteyen öğrenciler "https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden öğrenci başvuru ekranından başvurusunu yapabilecek. Öğrenciler kurs merkezince belirlenen derslerden tercihte bulunarak başvurusunu tamamlayacak.

DYK kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

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