Kobani davasının 4 sanığı tahliye edildi
6-8 Ekim 2014'teki Kobani eylemlerine ilişkin davada tahliyesine karar verilen Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 23:37, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 23:39
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada karar açıklanmış, sanıklardan Sebahat Tuncel silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl, Ayla Akat Ata 9 yıl 9 ay, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Mahkemenin, tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdiği 4 isim, Sincan Cezaevi'nden serbest bırakıldı.