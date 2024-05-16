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Kobani davasının 4 sanığı tahliye edildi

6-8 Ekim 2014'teki Kobani eylemlerine ilişkin davada tahliyesine karar verilen Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 23:37, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 23:39
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Kobani davasının 4 sanığı tahliye edildi

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada karar açıklanmış, sanıklardan Sebahat Tuncel silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl, Ayla Akat Ata 9 yıl 9 ay, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemenin, tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdiği 4 isim, Sincan Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

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