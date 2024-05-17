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17 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

17 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 00:01, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 00:03
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17 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından misafir edilen 81 il, KKTC ve Azerbaycan'dan gelen gençlerle bir araya gelecek.

(TBMM/10.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı Kapanış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Düzce'de Valilik, Belediye, Baro ve AK Parti İl Başkanlığını, Sakarya'da Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu Açılışı Programı'na katılacak.

(Düzce/11.00-14.30/Sakarya/16.30/18.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı konut satışını, yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini ve 2023 yılı gençlik istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de temaslarını sürdürüyor.

(Pekin)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek Uluslararası Kültür Bakanları Konferansı'na katılacak.

(Aşkabat)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Temsilci Gençlerle birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret edecek.

(Ankara/10.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 37. haftası başlayacak; İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor ve Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor maçları yapılacak.

(İstanbul/17.00/Antalya/20.00)

3- TFF 2. Lig'in play-off 2. tur rövanşında 1461 Trabzon FK ile Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ve Alagöz Holding Iğdır FK ile Anagold 24 Erzincanspor karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/Iğdır/15.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Türk Telekom-Anadolu Efes ve Galatasaray Ekmas-Pınar Karşıyaka ikinci maçları oynanacak.

(Ankara/18.00/İstanbul/20.30)

5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin yarı final serisinde Gaziantep Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u dördüncü maçta konuk edecek.

(Gaziantep/19.00)

6- Voleybol kadınlarda Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinin üçüncü gününde; Japonya-Almanya, Fransa-Polonya ve İtalya-Bulgaristan müsabakaları yapılacak.

(Antalya/14.00/17.00/20.00)

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