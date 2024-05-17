Yönetici ve öğretmen atamalarında ilişik kesme, göreve başlama işlemlerinin sonraya bırakılması başka başvurulara engel oluyor

Bilindiği üzere şu günlerde Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme süreci devam etmekte akabinde, İlk Defa Yönetici Görevlendirme ve İl Dışı İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Süreci Başlayacaktır.

YÖNETİCİLER 3 YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİ ARANMADAN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRMEYE ÖĞRETMEN OLARAK BAŞVURABİLİRLER

2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun "Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller" başlıklı Ç bendinin 3. fıkrasında; "3. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir." açıklamasına göre ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapanlar, 3 yıllık çalışma süre şartı aranmaksızın tercihte bulunabilecekleri belirtilmiştir.

YÖNETİCİLER 1 YIL BEKLEME SÜRESİNE TAKILMADAN İL DIŞI YER DEĞİŞTİRMEYE ÖĞRETMEN OLARAK BAŞVURABİLİRLER

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yöneticilik görevinden ayrılma" başlıklı 37. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine veya alan değişikliğine (Ek ibare:RG-1/3/2024-32476) ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 36 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 39 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz." hükümlerine göre 1/3/2024 tarihinde yönetmelikte yapılan değişiklikle il dışına öğretmen olarak tayin isteyen bir yöneticinin 1 yıl beklemeden muaf olduklarını hükmetmiştir.

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN ATAMALARINDA İLİŞİK KESME, GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİNİN SONRAYA BIRAKILMASI BAŞKA BAŞVURULARA ENGEL OLUYOR

Bu bilgiler ışığında;

Eğitim öğretimin aksatılmaması adına yönetici ve öğretmen atamalarında ilişik kesme ve göreve başlama işlemleri genellikle dönem sonuna veya yıl sonuna bırakılmaktadır.

Fakat bu tür işlemlerde ilişik kesme ve göreve başlamanın sonraya bırakılması yönetici ve öğretmenlere ilişik kesme ve göreve başlama işlemleri tamamlanmadan yapılan İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme, İlk Defa Yönetici Görevlendirme ve İl Dışı İsteğe Bağlı Yer Değiştirme başvuru sürecinde sorun çıkartmaktadır.

YENİDEN GÖREVLENDİRİLEN YÖNETİCİLER İLİŞİK KESİP GÖREVE BAŞLAYAMADIKLARINDAN PROJE OKULLARINA ÖĞRETMEN OLARAK BAŞVURAMADILAR

Örneğin; 2024 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimine göre; Yeniden görevlendirilen yöneticilerin göreve başlatılması 12 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır.

Bu Yeniden görevlendirilen yöneticiler ilişik kesip atandıkları okullarda göreve başlayamadıkları için 2024 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama başvuru ekranına girerek tercihe yapmak istediklerinde tercih ekranı uyarı vermiş ve başvuruda bulunamamamışlardır. Ayrıca bakanlık bu sorunu yaşayanlara bir çözüm bulmamıştır.

Şöyle ki; yönetici olarak ataması yapılan öğretmenlerin proje okullarına yapmış oldukları başvurularda, başvuru tercih ekranları "Başvuru Yapmanız Mümkün Değildir. Aşağıdaki bilgilere göre kayıtlarınızın güncellenmesini sağlayınız!

Sonuçlandırılmamış bir atama işleminiz bulunduğu için başvuru yapmanız mümkün değildir. Öncelikle ilgili atama işlemi doğrultusunda ayrılma- başlama işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir. Detaylı bilgi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçiniz!" uyarısını vermiştir.

İşte Proje Okullarına Öğretmen Atama Ve Yönetici Görevlendirme Başvuru İşlemleri Ekranının verdiği uyarı;

YENİDEN GÖREVLENDİRİLEN YÖNETİCİLER İLİŞİK KESİP GÖREVE BAŞLAYAMADIKLARINDAN ŞU AN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRMEYE ÖĞRETMEN OLARAK BAŞVURAMIYORLAR

İşte şu an devam etmekte olan il İçi İsteğe Bağlı E-Yer Değiştirme Başvuru Ekranının verdiği uyarı;

Halbuki 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun "Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller" başlıklı (Ç) bendinin 3. fıkrasına göre yöneticilerin il içi yer değiştirmelere öğretmen olarak başvuruda bulunma hakları bulunmaktadır. Fakat sistem bu hakkın kullanılmasına şu an izin vermemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün şu an yaşanmakta olan bu sorunu acilen çözmesi gerekmektedir.

ŞU AN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRECEK OLAN ÖĞRETMENLER İLİŞİK KESİP GÖREVE BAŞLAYAMAYACAKLARINDAN İLK DEFA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMEYE BAŞVURAMAYACAKLAR

Ayrıca 2024 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimine göre; İlk defa yönetici görevlendirme tercihlerinin alınması 07-11 Haziran 2024 tarihinde yapılacaktır.

2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun Başvuru ve Atama Takvimi ne göre; Görevden Ayrılma İşlemleri 14 Haziran 2024 itibarıyla yapılacaktır.

Dolayısıyla il içi yer değiştirmede tercihine atanan öğretmen 14 Haziran 2024 tarihinde göreve başlayacağından 07-11 Haziran 2024 tarihlerinde İlk Defa Yönetici Görevlendirme işlemlerine yukarıdaki nedenlerden dolayı başvuramayacaktır.

YENİDEN GÖREVLENDİRİLEN YÖNETİCİLER İLİŞİK KESİP GÖREVE BAŞLAYAMADIKLARINDAN İL DIŞI YER DEĞİŞTİRMEYE ÖĞRETMEN OLARAK BAŞVURAMAYACAKLAR

Aynı durum, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yöneticilik görevinden ayrılma" başlıklı 37. maddesi 2. fıkrasındaki hükümlerine göre yeniden yönetici görevlendirilen ve ilk defa görevlendirilen yöneticilerin açıklanacak takvimine göre il dışı yer değiştirmelere başvuruda bulunamamalarına neden olabilecektir.

Dolayısıyla yukarıda belirttiğimiz hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün acilen önlem almasını kamuoyu adına beklemekteyiz.

Ahmet KANDEMİR