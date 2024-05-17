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Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar sürecek sağanak yağış beklentisi var. Mega kentte hava sıcaklığı 20 derecenin üzerinde seyredecek. İzmir'deki sıcaklık ise 30 dereceye yaklaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Adana, Yozgat, Tokat, Erzurum, Kars ve Van'da da yağmur bekliyor. Marmara'nın güney kesimleri ile Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde ise toz taşınımına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 07:59, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 08:01
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Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Yurt genelinde rüzgarın kuzeyli yönlerden esmesi beklenirken, güney kesimlerde güney ve batı yönlerde hafif, aralıklarla orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güney kesimleri, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı yaşanmasını bekliyor.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.

İSTANBUL'DA ÖĞLE SAATLERİNE KADAR BEKLENTİSİ VAR

Son değerlendirmelere göre İstanbul'da sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar sürecek sağanak yağış bekleniyor. Mega kentte hava sıcaklığının 21 derece olması bekleniyor.

Başkent Ankara'da ise bugün parçalı bulutlu bir hava beklentisi var.

İzmir'deki hava sıcaklığı ise 30 dereceye yaklaştı.

Bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ADANA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

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