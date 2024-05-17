Bugün hava nasıl olacak?
İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar sürecek sağanak yağış beklentisi var. Mega kentte hava sıcaklığı 20 derecenin üzerinde seyredecek. İzmir'deki sıcaklık ise 30 dereceye yaklaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Adana, Yozgat, Tokat, Erzurum, Kars ve Van'da da yağmur bekliyor. Marmara'nın güney kesimleri ile Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde ise toz taşınımına karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Son tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
Yurt genelinde rüzgarın kuzeyli yönlerden esmesi beklenirken, güney kesimlerde güney ve batı yönlerde hafif, aralıklarla orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güney kesimleri, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı yaşanmasını bekliyor.Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.
İSTANBUL'DA ÖĞLE SAATLERİNE KADAR BEKLENTİSİ VAR
Son değerlendirmelere göre İstanbul'da sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar sürecek sağanak yağış bekleniyor. Mega kentte hava sıcaklığının 21 derece olması bekleniyor.
Başkent Ankara'da ise bugün parçalı bulutlu bir hava beklentisi var.İzmir'deki hava sıcaklığı ise 30 dereceye yaklaştı.
Bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 26°CParçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ADANA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu
AMASYA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 29°CParçalı bulutlu