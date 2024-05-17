Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde iddiaya göre, S.K. kontrolünde olan araç seyir halindeyken dönüş yapan F.S. kontrolündeki araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki kamyona çarparak durabildi. Meydana gelen kazada iki sürücü de araç içinde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası araçlarından çıkarılan sürücülere sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olay ile ilgili araştırma başlattı.