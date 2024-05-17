Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 08:59, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 09:00
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri piyasaya kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler Lüleburgaz ilçesinde iki şüphelinin bulunduğu otomobilde arama yaptı.
Aramada 27 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.