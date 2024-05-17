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Fatih Terim, Panathinaikos'dan ayrıldığını açıkladı

Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 09:56, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 09:53
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Fatih Terim, Panathinaikos'dan ayrıldığını açıkladı

Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Panathinaikos'tan ayrıldığını duyurdu.

Terim açıklamasında, "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Atina'da geçirdiğimiz altı ay boyunca bizi bağrına basan başta Panathinaikos taraftarlarına, Sayın Başkan Giannis Alafouzas'a, kulüp çalışanlarına ayrıca bana ve ekibime sevgi saygısını her fırsatta gösteren futbol kamuoyuna da çok teşekkür ediyorum. Yeni yollar ve yolculukların uzak olmadığı zamanlarda görüşmek dileğiyle." ifadeleri yer aldı.

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