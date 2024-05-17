Kars'ta ehliyet sınavına giren aday kopya düzeneğiyle yakalandı

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, düzenek hazırlayan T.B'yi (46) sınav merkezi dışında, sınava giren M.D'yi (30) de kopya düzeneğiyle suçüstü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki e-sınav merkezinde yapılacak sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlar ile usulsüzlük yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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