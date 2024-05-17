Kocaeli'de evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk öldü

Hamile olduğu öğrenilen S.D. ile iki çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangında evde bulunan anne S.D. ile çocukları Hazal D. (7), M.D. ve M.D. (5) dumandan etkilendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeni Mahallesi Radar Caddesi'nde 3 katlı evin ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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