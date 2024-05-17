Emekliler ile ilgili yeni çalışma: Kamu tesislerinde indirim uygulanacak
Emekliler ile ilgili yeni çalışma: Kamu tesislerinde indirim uygulanacak
Kredi Kartı Puanlarınızı Nakite Dönüştürün!
Kredi Kartı Puanlarınızı Nakite Dönüştürün!
Sponsorlu İçerik
Çorum'da önce eşi ve baldızını öldürdü daha sonra intihar etti
Çorum'da önce eşi ve baldızını öldürdü daha sonra intihar etti
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Vizede yeni dönem
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Vizede yeni dönem
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cemaat iddialarına cevap verdi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cemaat iddialarına cevap verdi
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Audi A8 aracını iade etti
Diyanet İşleri Başkanlığı, Audi A8 aracını iade etti
2024 yılı ilk çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
2024 yılı ilk çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
10 soruda 'kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin' merak edilenleri
10 soruda 'kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin' merak edilenleri
İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar
İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar
Bakan Şimşek: Enflasyonun hızla gerilemesini bekliyoruz
Bakan Şimşek: Enflasyonun hızla gerilemesini bekliyoruz
Konut satışları son 3 yılın en düşük seviyesinde
Konut satışları son 3 yılın en düşük seviyesinde
8 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı
8 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı
Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Bakanlıklarda büyük tasarruf dönemi!
Bakanlıklarda büyük tasarruf dönemi!
TBMM tasarrufa Nisan'da başladı, vekiller Anıtkabir'e otobüsle gitti
TBMM tasarrufa Nisan'da başladı, vekiller Anıtkabir'e otobüsle gitti
Ayhan Bora Kaplan kumpasının detayları ortaya çıkıyor!
Ayhan Bora Kaplan kumpasının detayları ortaya çıkıyor!
28 Şubat Davası sanıklarına af
28 Şubat Davası sanıklarına af
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor
Lojmanlarda en güçlü seçenek satış: Öncelik oturanların
Lojmanlarda en güçlü seçenek satış: Öncelik oturanların
10 ilde tüm etkinlikler 4 gün yasaklandı
10 ilde tüm etkinlikler 4 gün yasaklandı
Üniversitede 'çoban' krizi: Soruları bilemeyenler mülakatta elendi
Üniversitede 'çoban' krizi: Soruları bilemeyenler mülakatta elendi
Sınıfta biber gazı topu patladı: 31 öğrenci hastanelik oldu
Sınıfta biber gazı topu patladı: 31 öğrenci hastanelik oldu
MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı
MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 polis serbest bırakıldı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 polis serbest bırakıldı
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Kobani davasında karar açıklandı
Kobani davasında karar açıklandı
MB rezervlerinde son 3 yılın en güçlü haftalık artışı
MB rezervlerinde son 3 yılın en güçlü haftalık artışı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

2024 yılı ilk çeyrek işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,7 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 105 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 12:07, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 12:07
Yazdır
2024 yılı ilk çeyrek işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 30 bin kişi artarak 3 milyon 105 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 534 bin kişi artarak 32 milyon 442 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,6 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 563 bin kişi artarak 35 milyon 546 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda ise yüzde 36,7 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalış ile yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 20,9 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 73 bin kişi, sanayi sektöründe 103 bin kişi, inşaat sektöründe 82 bin kişi, hizmet sektöründe 276 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 58,0'ı ise hizmet sektöründe yer aldı.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,5 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber