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Ayasofya ve Efes müzelerine giriş, Müzeler Haftası'nda yüzde 50 indirimli olacak

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi, Müzeler Haftası'nda ziyaretçilerini yüzde 50 indirimli ağırlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 13:49, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 13:49
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Ayasofya ve Efes müzelerine giriş, Müzeler Haftası'nda yüzde 50 indirimli olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sultanahmet Meydanı'ndaki tarihi Defter-i Hakani binasında yer alan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Ayasofya'nın 1700 yıllık tarihini benzersiz bir hikaye anlatımı ve birçoğu ilk defa sergilenen eserlerle gözler önüne seriyor.

Özellikle Ayasofya'da Seraphim meleklerinin yüzünü kapatan ve Fossatiler tarafından tasarlanan bronz madalyon mutlaka görülmesi gereken eserler arasında yer alıyor.

30'u yeni olmak üzere 204 eşsiz parçanın sergilendiği müze, Müzeler Haftası'nı da kapsayan 18-26 Mayıs tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özel yüzde 50 indirimli olacak.

Her gün 09.00 ile 19.00 saatlerinde ziyarete açık olan müze, 18 Mayıs Müzeler Gününe özel saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti içinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Efes Deneyim Müzesi de kapılarını yine 18-26 Mayıs tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yüzde 50 indirimli açacak.

Efes Antik Kenti'nin içinde, ünlü Antik Tiyatro'nun hemen karşısında yer alan ve her gün 08.00 ile 23.30 saatlerinde açık olan Efes Deneyim Müzesini ziyaret edenler, Antik Efes'teki yaşamı deneyimleyebilecek.

Deneyim müzeciliğinin Türkiye'deki ilk örneklerinden olan ve DEM Müzecilik tarafından geliştirilen Efes Deneyim Müzesi, Bakanlığın himayesinde yerli ve yabancı turistin gece ziyaretine açılmasıyla başlayan "gece müzeciliği"ne de dahil olmuştu.

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