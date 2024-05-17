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Ticaret Bakanı Ömer Bolat 2024 yılı ihracat verilerini açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuştu. Bolat, 2024 yılı ilk çeyreği ihracat verilerini paylaşarak, "Hedefimiz ne OVP'de, 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı. Yani 377 milyar dolar döviz geliri elde etmek" diye konuştu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 14:10, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 14:11
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat 2024 yılı ihracat verilerini açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katıldı. İhracat verilerini açıklayan Bolat, "Geçtiğimiz sene 255.5 milyar dolarla ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık" dedi. Zirveye ayrıca Türkie İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı ve Meyve Sebze Mamülleri Sektör Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz katıldı.

"CUMHURİYET'İN EN YÜKSEK REKORUNU KIRDIK"

Bakan Bolat "Küresel ticarete bakalım, 2000-2019 arası küresel ticaret yıllık ortalama yüzde 5.6 büyümüş, iyi bir rakam; ama geçen yıl ne oldu? Yüzde 1.2 küçüldü. Küresel mal ihracatı yüzde 5 küçüldü, hizmet ihracatı yüzde 9 büyüdü ve bu şartlarda, biz geçen sene yüzde 0.65 artışla Cumhuriyet'in en yüksek yılı rekorunu kırdık, 255.4 milyar dolarla'' dedi.

"HEDEFİMİZ 377 MİLYAR DOLAR DÖVİZ GELİRİ ELDE ETMEK"

Bu yılın ilk çeyreğinde ihracat verilerinde olumlu bir yükseliş yaşandığının altını çizen Bolat, "Bu yıl ilk 4 ayda yüzde 2,74 ihracatımızın artışı ve 83 milyar dolara geldik. Hedefimiz ne OVP'de (Orta Vadeli Program), 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı. Yani 377 milyar dolar döviz geliri elde etmek. Bu bizim ekonomimizi rahatlatır. Dış ticaret açığı için 106 milyar dolar hedefi vardı OVP'de ama bizim kendi hedefimiz bunu 80 ve altına indirebilmek. İlk 4 ayda bunun işaretlerini görüyoruz. İthalatımızda yüzde 9'a yakın bir küçülme var ve dış ticaret açığımızda da yüzde 30'luk bir azalma var. İlk 4 ayda 13.2 milyar dolar azalttık. Son 10 ayda da dış ticaret açığımızda yaklaşık 29, cari işlemler açığımızda da 26 milyar dolar gerileme sözkonusu oldu. Cari işlemler açığımız Mart itibariyle son 12 ayda 31.2 milyar dolara geriledi" ifadelerini kullandı.

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