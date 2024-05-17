'28 Şubat davası' hükümlüsü 4 general tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 28 Şubat davası hükümlüleri Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çevik Bir, Haci Sülük, Aliefter Aslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz, Çetin Doğan ve Aydan Erol'ın kalan cezaları sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde kalan 28 Şubat hükümlüleri emekli Orgeneral Fevzi Türkeri, emekli Korgeneral Yıldırım Türker, emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak ve emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, yapılan işlemlerin ardından tahliye edildi. Cezaevi içerisinden minibüsle dışarıya getirilen Türkeri, Türker, Özkaynak ve Özkasnak'ın yakınları gözyaşı döktü. Karşılamada Orgeneral Hurşit Tolon da bulundu.

'ÖZGÜRLÜĞÜM İÇİN UĞRAŞANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, "Eşimi, çocuklarımı ve özellikle torunumu gördüğüm için çok mutlu oldum. Sağlığım idare ediyor. Uzun bir süreçti. Ailemi ve özellikle torunumu gördüğüm için çok mutluyum. Ailem ve arkadaşlarım geldiği için teşekkür ediyorum. Özgürlüğüm için uğraşan herkese teşekkür ediyorum. Gazetecilere de çok teşekkür ediyorum, sizler olmasaydınız biz daha çok kalırdık içeride" dedi.

Emekli Korgeneral Yıldırım Türker, "Çok mutluyuz ama çok üzgünüz de. Burada sağlığımızı muhafaza edebilmemiz için gayret gösterdik; çünkü çok büyük sorunlarımız var. Yanlış değil, 83 yaşındayım ben" diye konuştu.

'GEÇ DE OLSA ÇIKTIK'

Emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak da "Çok iyiyiz, çıktığımıza çok memnunuz. 1 sene geç de olsa çıktık. Başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere milletvekillerine, bizi ziyarete gelen milletvekillerine, basının çok değerli muhabirlerine ve köşe yazarlarına hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Sağlık durumum iyi değil, böbrek hastası oldum. Bakalım muayene olacağım, durum nedir? 1'inci derecede böbrek hastasıyım, kalp hastasıyım, şeker hastasıyım, tansiyon var, yüksek tansiyon var, her şey var; ama böbrekten çok sıkıntım var. Bakalım dışarıda muayene olacağım" ifadelerini kullandı.

Arkadaşları geldiği için çok memnun olduğunu da belirten Özkaynak, "Teşekkür ediyorum, bizler için buraya geldikleri için. Yalnız bazı arkadaşlarımız var ki şu andaki Silahlı Kuvvetler ve başındaki kişiler vefayı, İstanbul'da bir semt olarak görüyorlar. Ben Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldum, o lisenin 60'ıncı yılını kutladık ve bu arada bana plaket gönderdiler. Şu andaki Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki personel tek bir mektup göndermedi veya bir telefonla aranmadım. Hiçbir şekilde bize sahip çıkmadı" dedi.