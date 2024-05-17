Nefes borusuna yemek takılan öğretmen hayatını kaybetti
Kastamonu'da yediği yemeğin nefes borusuna takılması sebebiyle 7 aydır tedavi gören öğretmen hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 16:16, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 16:28
Kastamonu'da Kuzeykent TOKİ İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Ayhan Palabıyık'ın 7 ay önce yediği yemek nefes borusuna takıldı. Kalbinin durduğu tespit edilen Ayhan Palabıyık, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp masajıyla hayata döndürüldü. Yoğun bakım ünitesinde 7 aydır tedavisi süren Ayhan Palabıyık, yaşam mücadelesini kaybetti.
Genç öğretmenin cenazesinin, yarın memleketi Devrekani ilçesi Çorbacı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.