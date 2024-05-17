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Elektrik dağıtım firması çalışanları akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralı

BATMAN'ın Beşiri ilçesindeki Çakıllı petrol sahasında, enerji nakil hattı çekilirken akıma kapılan İrfan Demir (54) hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 16:58, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 17:01
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Elektrik dağıtım firması çalışanları akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Beşiri ilçesi Beşpınar köyü yakınındaki Çakıllı petrol sahasında meydana geldi. Elektrik dağıtım firması çalışanları İrfan Demir ile O.B. ve S.O. enerji nakil hattı çekildiği sırada akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İrfan Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı diğer 2 işçi ilk müdahalenin ardından Beşiri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 4 çocuk babası İrfan Demir'in cenazesi ise otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yaralı işçilerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İrfan Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Balpınar beldesinde toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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