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Erdemir saat ücretli işe alım yapacak

Erdemir, 2024 ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli pozisyonlar için toplu işe alım yapacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 19:45, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 20:26
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Erdemir saat ücretli işe alım yapacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Erdemir, bu yıl da çeşitli işletme ünitelerindeki ihtiyaçlar için saat ücretli yeni çalışanlar istihdam etmeye devam ediyor.

İşe alımlar için başvuru süreci 20 Mayıs'ta başlayacak. Başvurular 31 Mayıs'a kadar hafta içi her gün 08.00-16.00 saatleri arasında Erdemir Spor Salonu'nda yapılabilecek.

Adaylarda meslek liselerinin elektrik/elektronik, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisinin iş makineleri bölümlerinden ve/veya meslek yüksekokullarının elektrik-elektronik/enerji, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisinin iş makineleri bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

Adayların ilan tarihi itibariyle 18-26 yaş aralığında (21.05.1997 ve sonrası, 19.05.2006 ve öncesi doğmuş) olmaları gerekiyor. Karadeniz Ereğli nüfusuna kayıtlı olan veya 20 Kasım tarihinden önce Karadeniz Ereğli'de ikamet etmeye başlayan ve halen Karadeniz Ereğli'de ikamet edenlere öncelik verilecek.

Adaylarda tercihen askerlik hizmetini tamamlamış olmaları, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygun olmaları ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığın bulunmaması şartı aranıyor.

Adayların kimlik belgeleri ile yapacağı fiziksel başvuruların yanı sıra eş ve kardeşler dahil birinci derece yakınlarının nüfus kayıt örneğiyle birlikte yapacağı başvurular da geçerli sayılacak.

Fiziksel başvuru esnasında adaylara verilecek link üzerinden başvuru süreci online devam edecek. Uygulanacak sınav ve değerlendirmelerde başarılı olan adaylar arasından işe alımlar yapılacak.

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