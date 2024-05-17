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CHP'ye geçen belediye tesislerinde alkol satışı yapacak

AK Parti'den CHP'ye geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi, belediyenin işlettiği kafe ve restoranlarda alkol satışı yapılmasına oy çokluğuyla karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 22:54, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 23:20
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CHP'ye geçen belediye tesislerinde alkol satışı yapacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde 14 Mayıs Salı günü düzenlenen Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs 1. Birleşim Toplantısı'nda, belediyeye bağlı BELTAŞ şirketinin işlettiği 5 sosyal tesiste alkol satışının yapılmasına dair verilen teklif komisyona gönderildi.

16 Mayıs Perşembe günü yapılan Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs 2. Birleşim Toplantısı'nda ise komisyonda görüşülen teklif belediye meclisinde oylandı.

Mehmetçik Mahallesi Çamlık Bulvarı'nda yer alan Beyaz Kafe, Kınıklı Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yer alan sosyal tesiste ve Gerzele Mahallesi Değirmenönü Caddesi'nde yer alan Değirmen Kafe'de alkol satışına izin verildi.

"İçkili yer bölgesi" tespit edilmesi için yapılan oylamada, teklif belediye meclisinden geçerek onaylandı.

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