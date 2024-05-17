CHP'ye geçen belediye tesislerinde alkol satışı yapacak

"İçkili yer bölgesi" tespit edilmesi için yapılan oylamada, teklif belediye meclisinden geçerek onaylandı.

16 Mayıs Perşembe günü yapılan Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs 2. Birleşim Toplantısı'nda ise komisyonda görüşülen teklif belediye meclisinde oylandı.

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