18 Mayıs 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser USTAOGLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan;

- Şehit Yakınlan ve Gaziler Genel Müdürlüğüne Muharrem KURT,

- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Özge AYDİŞ TOY,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

17 Mayıs 2024

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;

- Samsun İl Müdürü Tekin BALCI,

- Rize İl Müdürü İdris ALTUNTAŞ,

görevden alınmış,

- Amasya İl Müdürlüğüne, Mersin İl Müdürü Veysel TOPKAYA,

- Bitlis İl Müdürlüğüne Vefa AKDOĞAN,

- Çorum İl Müdürlüğüne Şahit AYDIN,

- Elazığ İl Müdürlüğüne Ömer Faruk ERGÜN,

- Hakkari İl Müdürlüğüne Abdulhalim ÜNALAN,

- Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne Müslüm Ferdi BOZKURT,

- Kastamonu İl Müdürlüğüne Harun KÖKSALAN,

- Malatya İl Müdürlüğüne Ali Sait ÇEÇEN,

- Manisa İl Müdürlüğüne Mustafa KILIÇ,

- Mersin İl Müdürlüğüne Naci YILMAZ,

- Muğla İl Müdürlüğüne, İsparta İl Müdürü Yakup KÜTÜK,

- Muş İl Müdürlüğüne Ahmet KIRTAY,

- Ordu İl Müdürlüğüne, Sivas İl Müdürü Harun TAN,

- Sivas İl Müdürlüğüne Özgür KIRMIZILAŞ,

- Samsun İl Müdürlüğüne, Bayburt İl Müdürü Kemal GÜMRÜKÇÜ,

- Şımak İl Müdürlüğüne Salih KAYA,

- Tokat İl Müdürlüğüne Kıymet BOZTAŞ,

- Yozgat İl Müdürlüğüne Arif TOPAL,

- Zonguldak İl Müdürlüğüne Mehmet Türkmen KÖSE,

atanmıştır.

17 Mayıs 2024

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;

- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran DOĞAN,

görevden alınmış,

- Çalışma Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet BAŞ,

- Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ali AYBEY,

- Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Oğuz TUNCAY,

- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, İş Başmüfettişi Bekir AKTÜRK,

- Strateji Geliştirme Başkanlığına İbrahim ESENKAR,

- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne Savaş ALIÇ,

- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Ticaret Başmüfettişi Bülent Uğur ECEVİT,

atanmıştır.

17 Mayıs 2024

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 408 inci maddesi gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;

- Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Metehan ÖZCAN,

- Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Bülent AYTAÇ, görevden alınmış,

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Engin AKYOL,

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa IŞIK,

- Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat DOĞANAY,

- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Necmettin ÖZ,

~ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına MürselBAKİ,

atanmışta,

17 Mayıs 2024

Angola Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Muhammet Mustafa ÇELlK atanmıştır.

17 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/129

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Haşan DAVULCU ve Ersin DİLBER atanmıştır.

17 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI