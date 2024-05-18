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Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu

FETÖ'nün 17/25 Aralık taktiklerini kullanarak yapmaya çalıştığı kumpas soruşturması kapsamında gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Kerem Gökay Öner, toplantıların bilgisi dışında yapıldığını, devre dışı bırakıldığını ve görevinden ayrılmak için de talepte bulunduğunu söyledi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 07:05, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 07:16
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Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonun kumpas soruşturmasına dönüştürülmeye çalışıldığının ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. Gizli tanık ile polis şefi Şevket Demircan'ın ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından başlayan idari ve adli soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin ses kayıtlarının tümünü deşifre edip rapor haline getirmesi beklenirken, gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile aynı şubede görevli Ufuk Gültekin ile Metehan İlkyaz'ın sorguları devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla gözaltına alınan şüpheliler arasında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ise Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ

Uzun yıllardır Ankara'da görev yapan daha önce de Asayiş Şube Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in soruşturmayı yürüten savcı tarafından alınan ifadesinde kendisine yöneltilen bütün soruları cevapladığı, soruşturmanın derinleşmesine katkı sağladığı öğrenildi. Kerem Gökay Öner'in, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik tarafından devreden çıkarıldığı, soruşturmayla ilgili birçok toplantıya çağrılmadığını söylediği öğrenildi. Birçok evrakta imzasının olmadığını kaydeden Öner'in Şube Müdürlüğü görevini bırakmak için defalarca üstlerine gidip, görevden alınmayı talep ettiği ancak görevine devam ettirildiği belirtildi.

YENİ POLİSLERİ MURAT ÇELİK GETİRMİŞ

Emniyet müdür yardımcılığı görevini yürüten adli sorumluluğu da bulunmayan Murat Çelik'in Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki izlemedinleme yapan teknik birim başta olmak üzere şubeye alınan birçok polis memurunu kendi atadığı, Kerem Gökay Öner'in yapılan tayinlerin birçoğundan da haberinin olmadığını söylediği öğrenildi. Örgütün 2 numarası olmasına rağmen gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik'in yurtdışına firarıyle ilgili de önemli tespitlere ulaşıldı. Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmadan önce Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Müdür yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan ile komiser Metehan İlkyaz'ın toplantı yaptığı, daha sonra irtibata geçilen 3 sivil ile kaçışın organize edildiği öne sürüldü.

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