Çürük diş kalp krizi sebebi

14 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak!
14 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak!
Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu
Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu
18 Mayıs 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
18 Mayıs 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Bakan Tunç: 9'uncu yargı paketini meclisimizin takdirlerine sunacağız
Bakan Tunç: 9'uncu yargı paketini meclisimizin takdirlerine sunacağız
Kamuda tasarruf, personel alımına nasıl etki edecek?
Kamuda tasarruf, personel alımına nasıl etki edecek?
Restorana, 50 bin liralık 'menüde TL eksik' cezası
Restorana, 50 bin liralık 'menüde TL eksik' cezası
'Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var' haberine yalanlama
'Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var' haberine yalanlama
MB anketi yayınlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
MB anketi yayınlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
'Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi gözden geçirilmeli'
'Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi gözden geçirilmeli'
Önder Kahveci: Emek ve alınterine yapılan ödemeler israf değildir
Önder Kahveci: Emek ve alınterine yapılan ödemeler israf değildir
Bakan Tunç'tan 'Kobani davası' açıklaması: İstinaf ve temyiz süreçleri var
Bakan Tunç'tan 'Kobani davası' açıklaması: İstinaf ve temyiz süreçleri var
Avukattan, başörtülü hakimler için 'reddi hakim' talebi
Avukattan, başörtülü hakimler için 'reddi hakim' talebi
Bakan Şimşek: Önceliğimiz enflasyonu tekrar tek haneye düşürmek
Bakan Şimşek: Önceliğimiz enflasyonu tekrar tek haneye düşürmek
Milli İstihbarat Akademisi başvuruları Haziran'da başlıyor
Milli İstihbarat Akademisi başvuruları Haziran'da başlıyor
Emekliler ile ilgili yeni çalışma: Kamu tesislerinde indirim uygulanacak
Emekliler ile ilgili yeni çalışma: Kamu tesislerinde indirim uygulanacak
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Vizede yeni dönem
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Vizede yeni dönem
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cemaat iddialarına cevap verdi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cemaat iddialarına cevap verdi
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Audi A8 aracını iade etti
Diyanet İşleri Başkanlığı, Audi A8 aracını iade etti
2024 yılı ilk çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
2024 yılı ilk çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
10 soruda 'kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin' merak edilenleri
10 soruda 'kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin' merak edilenleri
İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar
İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar
Bakan Şimşek: Enflasyonun hızla gerilemesini bekliyoruz
Bakan Şimşek: Enflasyonun hızla gerilemesini bekliyoruz
Konut satışları son 3 yılın en düşük seviyesinde
Konut satışları son 3 yılın en düşük seviyesinde
8 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı
8 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı
Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Bakanlıklarda büyük tasarruf dönemi!
Bakanlıklarda büyük tasarruf dönemi!
TBMM tasarrufa Nisan'da başladı, vekiller Anıtkabir'e otobüsle gitti
TBMM tasarrufa Nisan'da başladı, vekiller Anıtkabir'e otobüsle gitti
Ayhan Bora Kaplan kumpasının detayları ortaya çıkıyor!
Ayhan Bora Kaplan kumpasının detayları ortaya çıkıyor!
28 Şubat Davası sanıklarına af
28 Şubat Davası sanıklarına af
Ana sayfaHaberler Yaşam

Çürük diş kalp krizi sebebi

Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybediyor. Kardiyoloji alanındaki araştırmalar, ağızda diş eti hastalığına sebep olan bakterilerin kan dolaşımına katılarak kalp krizi riskini artırabileceğini ortaya koyuyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 07:13, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 07:15
Yazdır
Çürük diş kalp krizi sebebi

Türkiye Gazetesi'nden Ziynet Kocabıyık'ın haberine göre Dişlerimiz vücudumuzda en az dikkate aldığımız dokular. Öyle ki "Türkiye'de Ağız Diş Sağlığı Araştırma Sonuçları"na göre ülkemizde yaşayan yetişkin her 100 kişiden 90'ında çürük diş, 85'inde ise diş eti hastalığı mevcut. Çünkü yılda ortalama olarak sadece bir diş macunu harcayıp, bir diş fırçası eskitiyoruz. Ağzımızda çürütene kadar beklettiğimiz, iyice çürüyünce de gidip çektirdiğimiz dişlerimiz aslında genel sağlığımızın da en önemli göstergesi. Ağız bakımının sadece güzel bir gülüş sağlamakla sınırlı olmadığını aynı zamanda kişinin genel sağlığı üzerinde de doğrudan etkili olduğunu söyleyen Türk Aligner Derneği Başkanı Dr. Cemre Geze "İyi temizlenemeyen dişlerde oluşan çürük ve diş eti hastalıkları birer kronik enfeksiyon kaynağıdır. Uzun süre devam eden inflamasyon kalp hastalığının gelişimine katkıda bulunabilir. Diş eti enfeksiyonlarının nihai hedefi kalbimizdir. Bu enfeksiyonların kalp kapakçığına zarar verdiğini kalp krizi riskini artırdığını gösteren bilimsel çalışmaların sayısı gün geçtikçe artıyor" dedi.

DAMAR KİREÇLENMESİ YAPIYOR

Kardiyoloji alanındaki araştırmalar, ağızda diş eti hastalığına sebep olan bakterilerin kan dolaşımına geçerek atardamarlarda ateroskleroz adı verilen iltihaba sebep olabileceğini gösteriyor. Bu iltihaplanmanın da kardiyovasküler hastalık, kalp krizi ve felç riskini artırabileceğine dikkat çekiliyor. Türk Diş Hekimliği Araştırma Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, tedavi edilmemiş diş enfeksiyonu olan kişilerin koroner arter hastalığı gibi kardiyovasküler hastalıklara sahip olma ihtimali, sağlıklı ağızlara sahip kişilere göre 2,7 kat daha fazladır. Yine bir başka araştırma 45 ile 55 yaşları arasında kalp krizi geçirmiş olan erkeklerin yaklaşık yüzde 70'inde diş eti problemlerinin yaşandığını gösteriyor. Kötü ağız sağlığının kalp hastalıkları üzerindeki etkisi sadece iltihaba bağlı değil. Çürük diş aynı zamanda yüksek tansiyon ve obezite gibi diğer kalp hastalığı risk faktörlerinin gelişimine de katkıda bulunuyor. Sağlıksız diş etleri ve diş çürükleri, kalp krizine davetiye çıkardığı gibi bağışıklık bozukluklarına da sebep oluyor.

Kronik solunum yolu hastalıklarında solunum yollarında tıkanıklık veya solunuma bağlı problemlerden oluşur. KOAH'ın oluşmasında diş ve dişleri çevreleyen dokuların yanı sıra çürük yapıcı bakterilerin de risk faktörü olduğu gösterilmiştir.

DİŞ ÇARPIKLIKLARI DA SAĞLIĞI BOZUYOR

Dünya Ortodontik Sağlık Günü sebebiyle görüşlerini paylaşan Dr. Cemre Geze, dişlerin diziliminin de genel sağlık üzerinde önemli etkileri olduğunu belirterek "Diş çapraşıklıkları estetik problemler olarak algılansa da çapraşıklık bulunan bölgelerde dişlerin ve dişler arasındaki yüzeylerin yeterli temizlenmemesi diş çürüklerinin gelişimini artırır. Ayrıca dişlerimizdeki ve çana yapımızdaki bozukluklar aslında solunum problemlerinin habercisi de olabilir. Bu bozukluklar uyku sırasında düzenli solunum gerçekleştiremeyen hastalarda horlama ve uyku apnesi gibi problemlere sebep olabilir. Üst çene darlığı, alt veya üst çene konumundaki problemler, solunum yollarındaki bazı faktörler oldukça riskli olup uzman bir ortodontist tarafından klinik durumun değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu tarz sağlık sorunlarının tedavisi veya yaşanmadan önüne geçmek için ağız sağlığını ve çene eklemini koruyacak şekilde ideal bir diş dizisi ve diş kapanışı elde edilmesi gerekir" diye konuştu.

DİJİTAL DEVRİM AĞIZ İÇİNE DE GİRDİ

Geçmişte çene yapısındaki bozuklukları ya da dişlerdeki çarpıkları düzeltmek için sadece çocukluk çağında diş teli takıldığını söyleyen Dr. Cemre Geze "Şu an dünya büyük bir dijital dönüşümden geçiyor. Tabii ki fonksiyonlarından biri dişlerdeki çarpıklıkları düzeltmek olan ortodonti dünyası da her geçen gün dijitalleşiyor. İlerleyen teknoloji hastaların estetik kaygı yaşamadan ortodonti tedavisi yaptırmasını sağlıyor. Görüntü açısından günlük hayatı etkilemeyen şeffaf plaklar yediden yetmişe herkese uygulanabiliyor" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber