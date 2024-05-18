Çürük diş kalp krizi sebebi

Türkiye Gazetesi'nden Ziynet Kocabıyık'ın haberine göre Dişlerimiz vücudumuzda en az dikkate aldığımız dokular. Öyle ki "Türkiye'de Ağız Diş Sağlığı Araştırma Sonuçları"na göre ülkemizde yaşayan yetişkin her 100 kişiden 90'ında çürük diş, 85'inde ise diş eti hastalığı mevcut. Çünkü yılda ortalama olarak sadece bir diş macunu harcayıp, bir diş fırçası eskitiyoruz. Ağzımızda çürütene kadar beklettiğimiz, iyice çürüyünce de gidip çektirdiğimiz dişlerimiz aslında genel sağlığımızın da en önemli göstergesi. Ağız bakımının sadece güzel bir gülüş sağlamakla sınırlı olmadığını aynı zamanda kişinin genel sağlığı üzerinde de doğrudan etkili olduğunu söyleyen Türk Aligner Derneği Başkanı Dr. Cemre Geze "İyi temizlenemeyen dişlerde oluşan çürük ve diş eti hastalıkları birer kronik enfeksiyon kaynağıdır. Uzun süre devam eden inflamasyon kalp hastalığının gelişimine katkıda bulunabilir. Diş eti enfeksiyonlarının nihai hedefi kalbimizdir. Bu enfeksiyonların kalp kapakçığına zarar verdiğini kalp krizi riskini artırdığını gösteren bilimsel çalışmaların sayısı gün geçtikçe artıyor" dedi.

DAMAR KİREÇLENMESİ YAPIYOR

Kardiyoloji alanındaki araştırmalar, ağızda diş eti hastalığına sebep olan bakterilerin kan dolaşımına geçerek atardamarlarda ateroskleroz adı verilen iltihaba sebep olabileceğini gösteriyor. Bu iltihaplanmanın da kardiyovasküler hastalık, kalp krizi ve felç riskini artırabileceğine dikkat çekiliyor. Türk Diş Hekimliği Araştırma Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, tedavi edilmemiş diş enfeksiyonu olan kişilerin koroner arter hastalığı gibi kardiyovasküler hastalıklara sahip olma ihtimali, sağlıklı ağızlara sahip kişilere göre 2,7 kat daha fazladır. Yine bir başka araştırma 45 ile 55 yaşları arasında kalp krizi geçirmiş olan erkeklerin yaklaşık yüzde 70'inde diş eti problemlerinin yaşandığını gösteriyor. Kötü ağız sağlığının kalp hastalıkları üzerindeki etkisi sadece iltihaba bağlı değil. Çürük diş aynı zamanda yüksek tansiyon ve obezite gibi diğer kalp hastalığı risk faktörlerinin gelişimine de katkıda bulunuyor. Sağlıksız diş etleri ve diş çürükleri, kalp krizine davetiye çıkardığı gibi bağışıklık bozukluklarına da sebep oluyor.

Kronik solunum yolu hastalıklarında solunum yollarında tıkanıklık veya solunuma bağlı problemlerden oluşur. KOAH'ın oluşmasında diş ve dişleri çevreleyen dokuların yanı sıra çürük yapıcı bakterilerin de risk faktörü olduğu gösterilmiştir.

DİŞ ÇARPIKLIKLARI DA SAĞLIĞI BOZUYOR

Dünya Ortodontik Sağlık Günü sebebiyle görüşlerini paylaşan Dr. Cemre Geze, dişlerin diziliminin de genel sağlık üzerinde önemli etkileri olduğunu belirterek "Diş çapraşıklıkları estetik problemler olarak algılansa da çapraşıklık bulunan bölgelerde dişlerin ve dişler arasındaki yüzeylerin yeterli temizlenmemesi diş çürüklerinin gelişimini artırır. Ayrıca dişlerimizdeki ve çana yapımızdaki bozukluklar aslında solunum problemlerinin habercisi de olabilir. Bu bozukluklar uyku sırasında düzenli solunum gerçekleştiremeyen hastalarda horlama ve uyku apnesi gibi problemlere sebep olabilir. Üst çene darlığı, alt veya üst çene konumundaki problemler, solunum yollarındaki bazı faktörler oldukça riskli olup uzman bir ortodontist tarafından klinik durumun değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu tarz sağlık sorunlarının tedavisi veya yaşanmadan önüne geçmek için ağız sağlığını ve çene eklemini koruyacak şekilde ideal bir diş dizisi ve diş kapanışı elde edilmesi gerekir" diye konuştu.

DİJİTAL DEVRİM AĞIZ İÇİNE DE GİRDİ

Geçmişte çene yapısındaki bozuklukları ya da dişlerdeki çarpıkları düzeltmek için sadece çocukluk çağında diş teli takıldığını söyleyen Dr. Cemre Geze "Şu an dünya büyük bir dijital dönüşümden geçiyor. Tabii ki fonksiyonlarından biri dişlerdeki çarpıklıkları düzeltmek olan ortodonti dünyası da her geçen gün dijitalleşiyor. İlerleyen teknoloji hastaların estetik kaygı yaşamadan ortodonti tedavisi yaptırmasını sağlıyor. Görüntü açısından günlük hayatı etkilemeyen şeffaf plaklar yediden yetmişe herkese uygulanabiliyor" diye konuştu.