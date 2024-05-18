14 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak!
14 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak!
Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu
Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu
18 Mayıs 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
18 Mayıs 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Bakan Tunç: 9'uncu yargı paketini meclisimizin takdirlerine sunacağız
Bakan Tunç: 9'uncu yargı paketini meclisimizin takdirlerine sunacağız
Kamuda tasarruf, personel alımına nasıl etki edecek?
Kamuda tasarruf, personel alımına nasıl etki edecek?
Restorana, 50 bin liralık 'menüde TL eksik' cezası
Restorana, 50 bin liralık 'menüde TL eksik' cezası
'Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var' haberine yalanlama
'Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var' haberine yalanlama
MB anketi yayınlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
MB anketi yayınlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
'Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi gözden geçirilmeli'
'Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi gözden geçirilmeli'
Önder Kahveci: Emek ve alınterine yapılan ödemeler israf değildir
Önder Kahveci: Emek ve alınterine yapılan ödemeler israf değildir
Bakan Tunç'tan 'Kobani davası' açıklaması: İstinaf ve temyiz süreçleri var
Bakan Tunç'tan 'Kobani davası' açıklaması: İstinaf ve temyiz süreçleri var
Avukattan, başörtülü hakimler için 'reddi hakim' talebi
Avukattan, başörtülü hakimler için 'reddi hakim' talebi
Bakan Şimşek: Önceliğimiz enflasyonu tekrar tek haneye düşürmek
Bakan Şimşek: Önceliğimiz enflasyonu tekrar tek haneye düşürmek
Milli İstihbarat Akademisi başvuruları Haziran'da başlıyor
Milli İstihbarat Akademisi başvuruları Haziran'da başlıyor
Emekliler ile ilgili yeni çalışma: Kamu tesislerinde indirim uygulanacak
Emekliler ile ilgili yeni çalışma: Kamu tesislerinde indirim uygulanacak
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Vizede yeni dönem
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Vizede yeni dönem
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cemaat iddialarına cevap verdi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cemaat iddialarına cevap verdi
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Audi A8 aracını iade etti
Diyanet İşleri Başkanlığı, Audi A8 aracını iade etti
2024 yılı ilk çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
2024 yılı ilk çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
10 soruda 'kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin' merak edilenleri
10 soruda 'kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin' merak edilenleri
İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar
İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar
Bakan Şimşek: Enflasyonun hızla gerilemesini bekliyoruz
Bakan Şimşek: Enflasyonun hızla gerilemesini bekliyoruz
Konut satışları son 3 yılın en düşük seviyesinde
Konut satışları son 3 yılın en düşük seviyesinde
8 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı
8 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı
Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Bakanlıklarda büyük tasarruf dönemi!
Bakanlıklarda büyük tasarruf dönemi!
TBMM tasarrufa Nisan'da başladı, vekiller Anıtkabir'e otobüsle gitti
TBMM tasarrufa Nisan'da başladı, vekiller Anıtkabir'e otobüsle gitti
Ayhan Bora Kaplan kumpasının detayları ortaya çıkıyor!
Ayhan Bora Kaplan kumpasının detayları ortaya çıkıyor!
28 Şubat Davası sanıklarına af
28 Şubat Davası sanıklarına af
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

14 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak!

Bursa'da 14 yaşındaki bir çocuk, sosyal medyada tartıştığı iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Ağır yaralanan ve kalbi duran çocuk, hastanede hayat mücadelesi veriyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 07:24, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 07:17
Yazdır
14 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak!

Tüm Türkiye'de Balıkesir'de öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı konuşurken, benzer bir haber Bursa'dan geldi.

İddiaya göre; İnegöl Süleymaniye Mahallesi'nde 14 yaşındaki H.K., sosyal medyada tartıştığı Y.G. ile karşılaştı. Y.G. (16) ve arkadaşı S.E. (17), H.K.'ya saldırdı. İki saldırgan, H.K.'yı tekme ve yumruklarla darp etti.

KALBİ DURDU, HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı yumruk ve tekme darbeleri ile ağır yaralanan H.K.'nin kalbi de durdu. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler S.E. (17) ve Y.G. (16) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi çalışan çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber