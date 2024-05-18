Yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 09:04, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 09:05
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 29 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararı doğrultusunda toplu ulaşımla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.
ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK
Buna göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet verecek.