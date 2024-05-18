Milliyetçi Hareket Partisi, Ankara'da kampa giriyor

MHP, 218 belediye başkanının katılımıyla Kızılcahamam'da kampa giriyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerini değerlendireceği kamp 3 gün sürecek. Kampa, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlık edecek.

MHP'nin kampında öncelikle seçim sonuçlarına yönelik analizler yapılacak. Yerel seçimlere yönelik "Üretken Belediyecilik" başlığıyla hazırlanan seçim beyannamesi değerlendirilecek.

Kampa davet edilen bazı akademisyenler "Belediyelerde Stratejik İletişim ve Yönetim Modeli" ile "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü-Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm" konularında sunum yapacak.

Şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler ve kentsel dönüşüm konuları ele alınacak.

Kampta belediyelerde mali durum ve bütçe yönetiminin de üzerinde durulacak.