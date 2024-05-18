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Çöl tozu 1 hafta etkili olacak

Alçak basıncın etkisiyle Yunanistan üzerinden Türkiye'ye gelen çöl tozu, 1 hafta boyunca etkili olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 11:49, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 11:50
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Çöl tozu 1 hafta etkili olacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, yaptığı açıklamada, çöl tozlarının atmosferde yükselici hareketlerle hızlı bir şekilde farklı yerlere taşındığını ifade etti.

Bu yıl kısa aralıklarla birçok kez Türkiye'de çöl tozunun görüldüğünü belirten Özdemir, çöl tozu nedeniyle birçok bölgede havanın renginin değiştiğini anlattı.

Çöl tozunun önceden İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha yoğun olarak etkili olduğunu dile getiren Özdemir, artık çöl tozlarının daha kuzeye çıktığını kaydetti.

Özdemir, Türkiye'ye Kuzey Afrika üzerinden yeni bir çöl tozunun geldiğini vurgulayarak, "Çöl tozu, alçak basıncın etkisiyle İtalya'nın kuzeyine kadar çıktı ve Yunanistan üzerinden Türkiye'nin batı kıyılarından bugünden itibaren giriş yaptı. Çöl tozu 1 hafta boyunca ülkemizde etkili olacak. Haftaya cumartesiden itibaren ülkemizde etkisini kaybedecek." diye konuştu.

Çöl tozunun tüm yurtta etkili olacağının altını çizen Özdemir, şöyle devam etti:

"Pazar günü özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde, pazartesi Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde çöl tozu etkisini gösterecek. Salı günü biraz etkisini kaybedecek, çarşambadan itibaren etkisini yeniden artıracak ve perşembe günü Türkiye'nin tamamında etkili olacak. Cuma günü ise çöl tozu Türkiye'nin doğusuna doğru kaymaya başlayacak. Cumartesi ve pazar günlerinden itibaren ise toz taşınımı etkisini yitirecektir. Marmara Bölgesi ve İstanbul'da toz taşınımı öncekiler gibi etkili olmayacak."

Özdemir, çöl tozu taşınımının sağlık sorunlarına da neden olabildiğini, havadaki toz yoğunluğunun artmasının solunum sıkıntısı olanları etkileyebildiğini kaydetti.

Yoğun toza maruz kalmanın bağışıklık sistemini de olumsuz yönde etkilediğini anlatan Özdemir, bu nedenle sağlık sorunları olan vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini aktardı.

Özdemir, toz taşınımı olan günlerde partikül önleyici maske veya maskenin bulunamadığı anlarda ıslak bez veya mendil kullanılabileceğini, sabah ve akşam saatlerinde yaşlıların, çocukların, kronik solunum yolu hastalarının zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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