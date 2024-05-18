Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir gözaltı daha
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı sekize yükseldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 12:43, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 12:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı devam eden Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, devam eden Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına yönelik açıklama yaptı.
Açıklamada, "Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık SS ile şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Halen gözaltında 8 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerin dijitallerinin inceleme işlemleri devam etmektedir. Soruşturmada gelişme oldukça kamuoyuyla paylaşılacağı hususu saygıyla duyurulur" denildi.