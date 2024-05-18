Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir gözaltı daha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı devam eden Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, devam eden Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, "Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık SS ile şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Halen gözaltında 8 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerin dijitallerinin inceleme işlemleri devam etmektedir. Soruşturmada gelişme oldukça kamuoyuyla paylaşılacağı hususu saygıyla duyurulur" denildi.