Bakan Yerlikaya: Çakar kullanan 241 sürücüye işlem uygulandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis bölgesinde, trafik ekipleri tarafından 9-16 Mayıs tarihleri arasında denetimler yapıldığını belirtti. Buna göre, 1 milyon 968 bin 551 araç denetlendi. Çakar cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca 104 bin 382 araca, 'aşırı hız' başta olmak üzere toplam 416 bin 230 işlem yapıldı. Sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısı yapan Bakan Yerlikaya, "Aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.