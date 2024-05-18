Tasarruf tedbirlerine uyan Bakan Uraloğlu, açılışa 3 araçla gitti
Tasarruf tedbirlerine uyan Bakan Uraloğlu, Osmaniye'deki açılışa sadece 3 araçla gitti
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 15:55, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 16:03
Kamuda tasarruf tedbirleri dolayısıyla uzun araç konvoylarında azaltmaya giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaniye'deki otoyol açılışına sadece üç araçla gitti.
Kamuda tasarruf tedbirlerinin açıklanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaniye'deki otoyol açılışına 3 araçtan oluşan konvoyla gitti. Bakan Uraloğlu'nun davranışı vatandaşlar tarafından takdir edildi.