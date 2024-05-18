Tasarruf tedbirlerine uyan Bakan Uraloğlu, açılışa 3 araçla gitti

Kamuda tasarruf tedbirleri dolayısıyla uzun araç konvoylarında azaltmaya giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaniye'deki otoyol açılışına sadece üç araçla gitti.

Kamuda tasarruf tedbirlerinin açıklanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaniye'deki otoyol açılışına 3 araçtan oluşan konvoyla gitti. Bakan Uraloğlu'nun davranışı vatandaşlar tarafından takdir edildi.