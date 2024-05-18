Bahçeli'den 28 Şubat tahliyelerine dair açıklama

Bakan Koca: Ebe ve hemşire sayışımız, istikrarlı bir politikayla artacak
Bakan Koca: Ebe ve hemşire sayışımız, istikrarlı bir politikayla artacak
Tasarruf tedbirlerine uyan Bakan Uraloğlu, açılışa 3 araçla gitti
Tasarruf tedbirlerine uyan Bakan Uraloğlu, açılışa 3 araçla gitti
Kamu ihalelerine yönelik düzenleme
Kamu ihalelerine yönelik düzenleme
'Türk Yatırım Fonunun başlangıç sermayesi 500 milyon dolar'
'Türk Yatırım Fonunun başlangıç sermayesi 500 milyon dolar'
Başörtüsü nedeniyle reddihakim talebine soruşturma
Başörtüsü nedeniyle reddihakim talebine soruşturma
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir gözaltı daha
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir gözaltı daha
Türk Yatırım Fonu kuruluyor! Kayıtlı sermaye 500 milyon dolar
Türk Yatırım Fonu kuruluyor! Kayıtlı sermaye 500 milyon dolar
Özel okullarda fiyat artışı sürüyor: Kademe geçişlerinde zam sınırı yok
Özel okullarda fiyat artışı sürüyor: Kademe geçişlerinde zam sınırı yok
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
Yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı
Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı
Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
14 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak!
14 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak!
Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu
Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu
Bakan Tunç: 9'uncu yargı paketini meclisimizin takdirlerine sunacağız
Bakan Tunç: 9'uncu yargı paketini meclisimizin takdirlerine sunacağız
Kamuda tasarruf, personel alımına nasıl etki edecek?
Kamuda tasarruf, personel alımına nasıl etki edecek?
Restorana, 50 bin liralık 'menüde TL eksik' cezası
Restorana, 50 bin liralık 'menüde TL eksik' cezası
'Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var' haberine yalanlama
'Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var' haberine yalanlama
MB anketi yayınlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
MB anketi yayınlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
'Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi gözden geçirilmeli'
'Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi gözden geçirilmeli'
Önder Kahveci: Emek ve alınterine yapılan ödemeler israf değildir
Önder Kahveci: Emek ve alınterine yapılan ödemeler israf değildir
Bakan Tunç'tan 'Kobani davası' açıklaması: İstinaf ve temyiz süreçleri var
Bakan Tunç'tan 'Kobani davası' açıklaması: İstinaf ve temyiz süreçleri var
Avukattan, başörtülü hakimler için 'reddi hakim' talebi
Avukattan, başörtülü hakimler için 'reddi hakim' talebi
Bakan Şimşek: Önceliğimiz enflasyonu tekrar tek haneye düşürmek
Bakan Şimşek: Önceliğimiz enflasyonu tekrar tek haneye düşürmek
Milli İstihbarat Akademisi başvuruları Haziran'da başlıyor
Milli İstihbarat Akademisi başvuruları Haziran'da başlıyor
Emekliler ile ilgili yeni çalışma: Kamu tesislerinde indirim uygulanacak
Emekliler ile ilgili yeni çalışma: Kamu tesislerinde indirim uygulanacak
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Vizede yeni dönem
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Vizede yeni dönem
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cemaat iddialarına cevap verdi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cemaat iddialarına cevap verdi
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Audi A8 aracını iade etti
Diyanet İşleri Başkanlığı, Audi A8 aracını iade etti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli'den 28 Şubat tahliyelerine dair açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Şubat tahliyelerine ilişkin, "Cumhurbaşkanı'nın kendi yetkisini kullanarak, insani bir yaklaşım içerisinde, 80 yaş üstü grubun artık cezaevinde hayatlarını devam ettiremeyecek güçlükle karşı karşıya kaldığını anlayışla karşılayıp, cezaevinden çıkmasına vesile olmuştur. Bunun istismarının olmaması lazım." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 16:52, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 17:12
Yazdır
Bahçeli'den 28 Şubat tahliyelerine dair açıklama

Kızılcahamam'da gazetecilerle bir araya gelerek sohbet eden Bahçeli, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

Bahçeli, 28 Şubat davası hükümlülerinin tahliyesi ve Çetin Doğan'ın açıklamasına ilişkin bir soru üzerine, 28 Şubat'ın özellikle AK Parti ve ona gönül vermiş insanları oldukça üzen bir olay olduğunu söyledi.

Aradan yıllar geçtiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasal hakkını kullanarak hepsinin tahliyesine karar verdiğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bunu çok iyi anlamak lazımdır. Atılan bu adımın ne gibi bir mana taşıdığını iyi değerlendirmek gerekir. Cumhurbaşkanı'nın kendi yetkisini kullanarak, insani bir yaklaşım içerisinde, 80 yaş üstü grubun artık cezaevinde hayatlarını devam ettiremeyecek güçlükle karşı karşıya kaldığını anlayışla karşılayıp, cezaevinden çıkmasına vesile olmuştur. Bunun istismarının olmaması lazım. Efendim 'bu bir aftır' veyahut da 'anayasanın bilmem kaçıncı maddesidir' vesaire. Bunlar yakışık şeyler değil. Atılmış olan adımlar eğer Türkiye'de normalleşme süreci yaşanıyorsa onun içerisinde önemli bir adım olarak görülmeli. Herkes hangi düşüncede olursa olsun, hangi fikri savunursa savunsun 80 yaş grubunun üzerinde artık cezaevinde hayatını devam ettirmekte güçlük çeken insanları dikkate aldığınız vakit, bunu takdirle karşılamaktan başka bir şey düşünülmemelidir. Doğrusu da budur.

Mesela cezaevinden çıkan, zannediyorum bir komutan, Çetin Doğan'ın konuşması bana göre uygun olmamıştır. Yani o aklım, melekem yerindedir vesairedir; çıkmasına, affa uğramasına sanki yadırgar bir üslup içerisinde. Ben cezaevi müdürü olmuş olsaydım, aftan yararlananların listesine bakar, 'Çetin Doğan sen orada yoksun' der, geri içeri alırdım.

Cumhurbaşkanı'nın, siyasi olarak görmek, daha evvelden 'şöyle oldu, böyle oldu' demek yerine, insani ve vicdani bir yaklaşımla anayasanın kendisine vermiş olduğu yetkiyi kendisine en fazla zulüm yapıldığı kanaati toplumda yaygın olan bir gruba vermiş olması takdirle karşılanmalıdır."

Bahçeli, "Halen cezaevlerinde olan 28 Şubat mağdurlarının ailelerinin de aynı yönde bir talepleri var, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise "Bu şartlar özel bir şart. Onlar 80 yaşındalar mı? 80 yaşında değilse niye yararlansın? Bunu bu şekilde dağıtıp, sulandırmak, anlaşılmaz hale getirmek doğru değil." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, emniyetteki soruşturmayla ilgili açıklamalarının anımsatılması üzerine, konuyu yakından takip ettiğini yineledi.

"Siyasetteki yumuşamaya" ilişkin ifadelerinin belirtilmesi üzerine de Bahçeli, "Biz onların hepsine 'gerginlik yaratmayın, ayrışmayın, çatışmayın, birbirinizi kucaklayınız' diye insani değerler üzerinden yaklaşıyoruz." açıklamasını yaptı.

- "Bunun önüne geçmek lazım"

Bahçeli, ocak ayının başından mayıs ayının ortasına kadar televizyonlardaki konuşmacı sayısının 951 olduğuna dikkati çekerek, "Profesörüyle, uzmanıyla, sanatçısıyla, emekli askeri...Televizyonlarda her gün konuşuyorlar. 951 kişi özellikle de 6, 7 televizyon. Ama buraya çıkan insanlar her konuyu bilen insanlar. Onlar aydın olmaktan çıkmışlar, hepsi ansiklopedi haline dönüşmüşler. Toplantıyı yöneten hangi düğmeye basarsa, ansiklopedide o sayfa açılıyor, onlar konuşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sabah haberlerde toplumsal tedirginlik yaratacak, insanın psikolojisini bozacak, vahşete davet çıkartacak cinayet olaylarının ilk olay olarak verildiğini ve akşama kadar da tekrarlandığını belirten Bahçeli, bunun yanlış bir şey olduğunu söyledi.

Bazı dizi filmlerde de bunun devam ettiğini ifade eden Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Dizi filmleri seyrettiğiniz vakit büyük bir işletme, büyük bir holding. Holdingin binası güzel, içeriye girenler Türkiye'nin bilinen insanları ama holdingin içerisinde insanlık dışı ne muamele varsa var. Cinayet var, ayrılma var, şu var, bu var. Toplumun bugün ona ihtiyacı olmadığı için söylüyorum. Bunu el birliğiyle ortadan kaldırmamız lazım. Burada sosyal antropologlara, sosyal psikologlara ihtiyaç olduğu kadar televizyon yöneticilerine, program yapımcılarına ve aydınlara çok büyük görev düşüyor. Bunun önüne geçmek lazım. Bu tür suçlar işlenirken örnekler de veriliyor. Bir cinayet işleniyor onun benzeri olan bir şey 18, 20, 25 yaş grubunda aynısıyla yapılıyor."

Bunları genel değerlendirme açısından söylediğini belirten Bahçeli, gülerek, "Benim de bir ansiklopedi olma hakkım yok." diye espri yaptı.

- "CHP'ye yeni bir renk kattı"

CHP ile ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Onlara göre birinci parti konumuna geldiler ama bize göre değil." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te yakından takip ettiğini ifade ederek Özel'in hareketli, heyecanlı ve konuşkan bir insan olduğunu belirten Bahçeli, "CHP'ye yeni bir renk kattı. Ama bu renk güneşin batışı sırasındaki yedi renge bürünürse tehlike ama güneşin renginde kalırsa, yani köklü bir CHP olarak kalırsa faydalı olabilir diye düşünüyorum. Güneşin renklerini biliyorsunuz değil mi? Her renk var orada. Oraya dönüşmemesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Suyun gözü dururken arktan su içilmez"

Yeni partiler kurulacağının ifade edilmesi üzerine, partilerin sayısının artırılmasının sonuç vermediğinin altını çizen Bahçeli, "Partilerin kalitesini yükseltmek, kadrosunu zenginleştirmek, projeler üreterek topluma daha fazla yardım, hizmet sunabilecek yapılara kavuşturmak, önemli olan mevcut siyasi partileri güçlendirmek. Bunların daha tercih edilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Kurulan ve kurulması planlanan milliyetçi partilerle ilgili soru üzerine Bahçeli, bunların içerisinde siyaseten yetişmiş, kendisini topluma kabullendirmiş insanlar bulunduğunu söyledi.

Devlet Bahçeli, "Bu insanları parça parça ederek küçültmenin bir manası yok. En akılcı yol, bu birikimi bir arada toplayıp, bir ortak görüş beraberliği çerisinde güçlü bir yapıya kavuşmaları. Suyun gözü dururken arktan su içilmez." diye konuştu.

- "Türkiye'de başörtüsü meselesi bitmiştir"

Bahçeli, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada sanık avukatının, mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtülü olması nedeniyle reddihakim talebinde bulunduğunun belirtilmesi üzerine şunları söyledi:

"Bu arkadaşımız Türkiye'deki toplumsal huzurun sağlanması, kamplaşmanın önleyici bazı adımların atılmasının çok gerisinde kalmış. Türkiye'de başörtüsü meselesi bitmiştir. Üniversitede vardır, mahkemede vardır, sağlık konularında vardır. İsteyen hanımefendi örtünmek suretiyle buralarda devam ediyor. Bunu şimdi kaşımanın bir manası yok. Yani bunu niye söylerler? Toplumu karıştırmak için. Bunlar görevlendirilmiş tipler. Bunların hiçbirisine kulak asmamak lazım. Bunlar bozguncu. O zaman CHP'nin seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkartıp da birtakım resimler vermesi, çarşaf giydirmesini neyle izah edecekler? Onun için bu mesele bitti. İstediğiniz gibi düşünün, istediğiniz gibi yaşayın. Karışan yok sizlere."

Bahçeli, "İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun anayasa ve siyasette yumuşama konusundaki sert açıklamalarına" ilişkin soru üzerine de, "Zannediyorum yeni bir genel başkan olarak bazı konularda ana hatları çizmek suretiyle partiyi toparlama gayreti içerisinde, bazı görüşleri netleştirme gayreti içerisinde." dedi.

- "4 tane aslan çıktı bizi perişan etti"

Beşiktaş'tan ayrıldığını anımsatan Bahçeli, "Karagümrük'ün kümeden düşmesine de rıza göstermiyorum. Karagümrük Süper Lig'de kalmalıdır. O aynı zamanda futbolun gümrüğüdür. Yani onu aşan, dolayısıyla gümrükte geçmiş olur. Bu da sağlıklı demektir." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'a dönme ihtimali" yönündeki soruya Bahçeli, "Hayır yok. Bizde dönmek yok." yanıtını verdi ve gülerek, "'Aslan, gümrüğü geçemez' dedik ama 4-0 yenildik. 4 tane aslan çıktı bizi perişan etti." değerlendirmesinde bulundu.

Araba koleksiyonuyla ilgili bir soruya, klasik arabaların, şimdiki arabalarla mukayese edilmeyecek özellikte arabalar olduğunu belirten Bahçeli, "İleriki günlerde kolumuz düzelirse Ankara turuna başlayacağım." dedi.

Kolunun iyileşip iyileşmediği sorusunu ise Bahçeli, "İyiyim hamdolsun yavaş yavaş hareket ediyoruz." şeklinde yanıtladı.

Bahçeli, Ferdi Tayfur'un hangi şarkısının favorisi olduğunun sorulması üzerine, Tayfur'un 1390 şarkısı olduğunu belirterek, hepsinin favorisi olduğunu söyledi.

Son zamanlarda Hande Mehan'ın şarkılarını dinlediğini belirten Bahçeli, Mehan için "Fevkalade söylüyor" ifadesini kullandı.

Sonrasında Mehan'ın sevdiği bir şarkısını dinleyen Bahçeli'ye, isim babası olduğu milli muharip uçağı KAAN'ın maketi sunuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber