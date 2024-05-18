Bakan Göktaş'tan başörtülü hakime yönelik reddihakim talebine açıklama

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da görülen bir davada mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtülü olduğu gerekçesiyle reddihakim talebinde bulunan sanık avukatını ve bu "bağnaz zihniyeti" şiddetle kınadığını bildirdi.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadınları kılık kıyafetinden dolayı sınıflandırma, gayriinsani bir şekilde ayrımcılığa tabi tutma gibi çağ dışı bir refleksin hala canlı olmasından esef duyuyoruz. Bunu bir avukatın insan haklarına aykırı biçimde yapıyor olması ise çok daha utanç vericidir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadınların karar alma mekanizmaları da dahil olmak üzere hayatın her alanında güçlü bir şekilde var olmaları için her türlü desteği vermektedir."

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldıkları güçle kadınların hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.