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Öğretmenlerin atama takvimleri öne çekildi ama mağduriyetler giderilmedi

"Gerek öğretmen atama gerekse yer değiştirme gerekse yönetici görevlendirme takvimlerinin okullar açılmadan tamamlanacak" şekilde düzenlenmesi gerektiğini bir çok kez dile getirdik. Düzenleme yapıldı ama ortaya çıkan sorunlara kulak tıkandı ve mağduriyetler oluştu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 17:57, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 17:58
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Öğretmenlerin atama takvimleri öne çekildi ama mağduriyetler giderilmedi

Gerek öğretmen atama gerekse yer değiştirme gerekse yönetici görevlendirme takvimlerinin okullar açılmadan tamamlanacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini bir çok kez dile getirdik. Amacımız okullar açılmadan okulların yönetici ve öğretmen kadrolarının oluşturulması, okulların eğitim öğretim yönünden bu noktada hazır hale getirilmeleri ve özellikle yeni göreve başlayan yöneticilerin oryantasyon sürecini yaz döneminde tamamlamaları idi.

Tüm bunları ele alırken ortaya çıkacak sorunlarla ilgili aklımız erdiğince yol gösterici de olmaya çalıştık.

MEB bu yıl öğretmen atama (ilk atama) için söyleyemesek de öğretmenlerin yer değiştirmeleri ve yöneticilerin görevlendirmeleri ile ilgili takvimi öne çekmiştir. Okullar açılmadan bu süreç tamamlanacak gibi.

Fakat bu düzenleme yapılırken ortaya çıkabilecek sorunlar hesaplanamamıştır.

Bu konu Ahmet Kandemir tarafından detaylı olarak aşağıdaki linkte ele alınmıştı:

Evet takvim öne alındı fakat öğretmenlerin il içi isteğe bağlı ve diğer (mazeret hariç) yer değiştirmeler emeklilik takviminden önce olduğu için;
- Emeklilikten boşalacak kadrolar öğretmenlerin yer değiştirmelerinde kullanılamayacak.
- Aynı şekilde öğretmenin yöneticiliğe geçmesi nedeniyle boşalacak kadrolardan da yararlanamayacak öğretmenler.

Takvimin yanlış dizaynı ve bu dizayndan kaynaklı sorunlara kulak tıkamanın ortaya çıkardığı başka bir sorunu daha örnekle ele alalım:

Yöneticisiniz istediğiniz kurum olursa (atanırsanız) öğretmenliğe geçmek istiyorsunuz. İl içi yer değiştirme de süre (3 yıl şartı dahi) olmadan tercih yapabilirsiniz. Başkaca bir işleme gerek yok. Atanırsanız yöneticiliğiniz otomatik sona erer ve öğretmenlik görevine başlarsınız. Burada hiç sorun yok.
Yine yöneticisiniz 4-8 yılınızı doldurdunuz. Yöneticilerin yeniden görevlendirilmesi takvimine göre tercih yaptınız ve aynı ya da farklı bir kuruma yöneticiliğiniz çıktı. Fakat göreve başlamak için bakanlık talimatı gereği 12 Temmuz'u beklemek zorundasınız.

İşte sorun burada başlıyor.

Yönetici olarak yeriniz belirlendi ama farklı gerekçelerle, istediğim okul çıkarsa öğretmenliğe dönmek istiyorum dediğinizde tercih ekranında aşağıdaki ibare ile karşılaşıyorsunuz.

Ne diyor özetle "sizinle ilgili sistemde bekleyen bir atama durumu var o nedenle başvuru yapamazsınız"

Yönetici diyor ki benim eski (12 temmuzda ayrılacağım) yerimde sürem doldu mecbur gideceğim o zaman yeni yerimde hemen başlayayım öğretmen yer değiştirme başvurusu yapayım. Cevap: olmaz 12 Temmuz'u bekle.
-Peki ben nasıl başvuracağım?
-İl milli eğitime git yeni yere atamanı iptal ettir yöneticilikten istifa et (ayrıl).
-Tamam da ya öğretmen olarak atamam çıkmazsa?
-o da senin şanssızlığın biz seni istediğimiz yere atarız.
Yönetici diyor ki
-ben burada yöneticiyim, gideceğim yerde de yönetici olacağım. Burada da olsam oraya da gitsem öğretmen olarak atandığımda yöneticiliğim zaten düşecek.
Cevap yine
-doğru diyorsun ama olmaz.

Geçmiş yıllarda takvim bu şekilde olmadığı ya da yönetici olarak görevlendirme ve yeri değişenler kararname çıkar çıkmaz başlayabildikleri (bu yıl olduğu gibi kararname Nisan da çıkıp temmuz ortası başla denilmediği) için böyle bir sorun da çıkmıyordu.

Bu hukuki değil tamamen sistemsel bir sorun ve aşılamayacak bir sorun değil.

Bizde; yönetici Nisan da görev yerinden ayrıl(a)masın, eğitim öğretim süreci aksamasın diyoruz ama ekliyoruz: çıkan sorun da çözümlensin.

Bu sorunların yansımalarını İller arası yer değiştirmelerde de görebileceğimizi belirtip bitirelim.

Maksut BALMUK
Öğretmen

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