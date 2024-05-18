Hamile kızının yediği kirazlara karşılık para bırakıp, helallik istedi

Alpaslan köyündeki kiraz bahçesine gelen Mustafa Ecevit Meşhu, bahçenin içindeki bağ evinin girişinde bir miktar para ile "Ben Karsavullu, İstanbul'dan Feyzi Mutlu. Kızım hamile olduğundan canı dalından kiraz çekti. Helal edin. Ücreti az ise lütfen telefon numarasını arayın." ifadesinin yer aldığı bir not gördü.

Nottaki telefon numarasını arayan Meşhu, hakkını helal ettiğini söyledi.

Meşhu, AA muhabirine, notta yazan telefon numarasını arayıp Mutlu ile görüştüğünü belirtti.

Mutlu'nun Karsavul köyüne İstanbul'dan akrabalarını ziyarete geldiğini, geçerken kızının istemesi üzerine biraz kiraz aldığını anlatan Meşhu, Mutlu'nun davranışından dolayı çok duygulandığını dile getirdi.

Mutlu'ya hakkını helal ettiğini belirten Meşhu, "Kendisine ilerleyen günlerde tekrar kiraz göndereceğim. Bahçemizden alınan kirazlar kızımıza ve yeni doğacak bebeğimize helalühoş olsun, Allah analı babalı büyütsün." diye konuştu.