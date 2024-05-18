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Engelli personele 'tuvalet' görevine tepki

Konya'da yerel seçim sonrası Yeniden Refah Partisi'ne geçen Emirgazi Belediyesi'nde yapılan görevlendirme gündem oldu. Yüzde 54 engelli raporu bulunan Nizam Batmaz'ın fen işleri bürosundan, umumi tuvalet önünde konulan masada görevlendirilmesi ile ilgili araştırma başlatıldı. AK Parti Milletvekili Mehmet Baykan ise konuyu, TBMM'de gündeme taşıdı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 18:37, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 18:38
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Engelli personele 'tuvalet' görevine tepki

Seçim sonrası Konya Emirgazi Belediyesi, Yeniden Refah Partisi'ne geçti. Belediyenin yaptığı görevlendirmeler tartışma konusu oldu.

Yüzde 54 engelli raporu olan Nizam Batmaz; Fen İşleri Başkanlığı'nda büro elemanıydı, parkta tuvalet önüne konulan masada görevlendirildi. Engelliler Haftası'nda yaşanan olayı AK Parti Milletvekili Mehmet Baykan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme taşıdı.

"Böyle bir zorlamaya tabi tutulmasını kabul etmek mümkün değil"

AK Parti Milletvekili Baykan, "Bir engelli personelinin bu noktada kayıp düşebileceği efendim zorlanacağı ve daha önce bu görevde bulunmamış olması ve AK Parti'ye oy vermiş olmasından dolayı böyle bir zorlamaya tabi tutulmuş olmasını kabul etmek mümkün değil. Bu insan haklarına aykırıdır. Birkaç gündür bize ulaşan bilgiler yaptığımız görüşmeler hem Konya Valiliği ve ilgili Kaymakamlığın yetkileri çerçevesinde hem de insan hakları ve eşitlik kurumunun yetkileri çerçevesinde birtakım çalışmaların yapıldığı ifade edildi" diye konuştu.

"Efor sarf etmeyi gerektiren işlerde çalıştırılması mümkün değil"

Engelli personelin umumi tuvalet önünde görevlendirilmesi konusu mercek altında. Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan yaptığı yazılı açıklamada tuvalet önüne engelli personel görevlendirmesini doğruladı.

Belediye iştiraki şirkette daha önce de aynı görevi bir başka engelli personelin yaptığını belirtti. Emekli olan personelin yerine bir başka engelli bireyin görevlendirildiğini ifade etti.

Söz konusu personelin sahada temizlik gibi güç gerektiren işlerde çalıştırılmasının mümkün olmadığı açıklamasını yaptı.

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