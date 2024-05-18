Büyükbaş hayvana eziyet edilen işletmenin faaliyetleri durduruldu

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten, Amasya'da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana kesim sırasında eziyet edilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

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