Kırıkkale'de, FETÖ firarisi eski hakim tutuklandı
KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında arama kararı bulunan eski hakim A.K., yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 19:55, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 20:22
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Keskin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında arama kararı bulunan kamudan ihraç edilmiş hakim A.K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklanarak Keskin T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.