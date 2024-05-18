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Çatılarda böyle kovaladılar: Zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon

Bursa'da zehir tacirlerine helikopter ve dron destekli operasyonda büyük darbe vuruldu. Bursa merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu tacirleri camdan atlayarak çatıdan kaçmaya çalıştı. Narkotik, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri zanlıları kıskıvrak yakaladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 20:29, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 20:29
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Çatılarda böyle kovaladılar: Zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş'ta şafak vakti eş zamanlı zehir tacirlerine büyük ve kapsamlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyona toplamda 1500 polis katılırken: narkotik dedektör köpekleri, dron ve havadan da helikopter çalışmaya destek verdi.

Zehir tacirleri tek tek yakalandı

Koçbaşlarıyla girilen evlerde 50 kişi gözaltına alındı. Bu soruşturma dosyasında adı geçen 65 kişinin daha önce cezaevine girdiği; toplamda 115 şüpheli hakkında tahkikat yapıldığı öğrenildi.

Evinin camından atlayarak kaçmaya çalışan şüpheliyi helikopter takip etti polisler yakaladı. Evlerde yapılan aramalarda ise 450 bin 431 adet yeşil reçeteye tabi hap, 87 litre sıvı metamfetamin, 55 kilo 313 gram metamfetamin, 34,56 gram kokain, 75 gram bonzai, 7 gram esrar, 10 adet tabanca, 66 adet fişek, 19 adet hassas terazi, 251 bin TL para ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Yakalanan 50 şüpheliden 30'u tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 30'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 3 şahsa ev hapsi, 16 şahsa adli kontrol verildi. 1 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aynı dosyada başka suçtan 65 tutuklunun olması sebebiyle toplam tutuklu sayısı 95'e yükseldi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, şafak vakti 1500 polisi Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinden uğurlarken, "Sizleri Allaha ve birbirinize emanet ediyorum" dedi.

Bursa'da son aylarda yapılan operasyonlarla uyuşturucu satışının büyük oranda bitirildiği öğrenildi.

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