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15 ay önce evlendiği kocasının evini yakıp yangını izledi

Kocaeli'de bir kadın, 15 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu kocasının evini yaktı. Kadın evi yaktıktan sonra kapının önündeki merdivenlere oturarak yangını izledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 20:41, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 21:20
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15 ay önce evlendiği kocasının evini yakıp yangını izledi

Yangın, İzmit ilçesi Yenimahalle Ayaz Sokak'ta bulunan 3 katlı evin 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 ay önce evlenen İbrahim Bıyıkoğlu (62) ile S.B. (39) arasında şiddetli geçimsizlik yaşandı. Çiftin anlaşamaması üzerine Bıyıkoğlu 5 gün önce avukatları aracılığı ile boşanma davası açtı. Boşanma sürecinde kadın evin 3. katında kalırken, kocası ise 2. katında kalmaya başladı. Bugün ise iddiaya göre, eşyalarını toplayan S.B., evi ateşe vererek kapının önünde oturdu. O anları gören Bıyıkoğlu ve gelini yaşananları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken kadın gözaltına alındı. S.B.'nin hazırladığı eşyaları da istemesi üzerine polis ekipleri onları da aldı.

Yangın sebebiyle 3. katın tamamı yanarken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Zaten 'evi yakacağım' demiş ve nitekim de yaktı"

Yaşananlara ilişkin konuşan İbrahim Bıyıkoğlu, "Avukatımla bir hafta önce konuştum. Eşimin psikolojik dengesinin bozuk olduğunu söyledim. 'Kadını evden uzaklaştırın, onu istemiyorum' dedim. 3-4 kere karakolluk olduk. Pazartesi gidip boşanma davası açtım, avukatlara, 'kadını evden uzaklaştırın' dedim. Tekrar karakola gidip kadını evden uzaklaştırmaları için talepte bulundum ama savcının kararı olduğu için bir şey yapamayacaklarını söylediler. 'Kadının psikolojik sorunları var, korku içinde yaşıyorum, Kadını bana bilerek verdiler' dedim. Evlenmeden önce ablası bana, '4 ay sonra gör, seni rahatsız edecek, onun yanında duramayacaksın' dedi. 4 ay sonra gerçekten de sorunlarımız başladı. Rahmetli eşimle 30 yıl yaşamadığım sorunu 15 aylık evliliğimde yaşadım. Tahammülüm kalmadı, çocuklarım huzursuz oldu, onların üzerlerine yürüdü. Gelinime şiddet uyguladı. Küfürler, hakaretler ediyordu. Mahalleye rezil olduk. S.B. benim ikinci eşim, 15 ay önce evlendik. 15 ay ben bu kadının kahrını çektim ama ne çektiklerimi gel de bana sor. Zaten 'evi yakacağım' demiş ve nitekim de yaktı. Yangın başladığı esnada eşyalarını hazırladığını ve dışarı çıktığını gördüm. Psikolojim bozuldu" dedi.

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