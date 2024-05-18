Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e savaş suçu kanıtlarıyla yanıt
Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetine, Gazze'de işlediği savaş suçlarını kanıtlayan Anadolu Ajansı (AA) kareleriyle yanıt verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2024 23:17, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2024 23:16
Bakanlık, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Soykırımla suçlanan İsrail hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı (Yisrael) Katz'a yanıtımız" ifadeleriyle AA'nın "Kanıt" kitabındaki görselleri paylaştı.
Paylaşımda İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar, kefenlenmiş cenazeleri taşıyan Gazzeliler ve toplu mezar görselleri yer alıyor.
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yapmıştı.