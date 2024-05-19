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Beşiktaş'tan Jose Mourinho hamlesi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotayı Jose Mourinho'ya çevirdi. Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, yaptığı açıklamada "1 ay önce Mourinho ile temasa geçtik. Teklifimize sıcak baktı. Önümüzdeki hafta durum netleşir" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 07:29, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 07:31
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Beşiktaş'tan Jose Mourinho hamlesi

Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho için Beşiktaş'tan hamle geldi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, 2-2 biten Atakaş Hatayspor maçı sonrası Mourinho ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Görüşmelerde ekonomik detayların halledildiğini belirten Yücel şöyle konuştu;

"Haftaya İtalya'ya gidip yüz yüze görüşeceğiz. Mourinho ile anlaşırsak kendisine Ricardo Quaresma'nın da teknik heyette yer almasını önereceğiz. Beşiktaş'a mali yük oluşturmayacak, sponsorla halledebiliriz. Ben bu sürecin sponsoruyum. Bu bizim isteğimize bağlı olarak sonuçlanacak. Önemli olan Beşiktaş ile en uyumlu olacak isimde mutabık kalmak."

Göçmez: "Mourinho ve 3-4 farklı teknik adamla görüşüyoruz"

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez ise teknik direktör arayışı hakkında şunları söyledi:

"Şu anda tek hedefimiz kupa finali. Biz Mourinho ve 3-4 farklı teknik adamla da görüşüyoruz. Bizim bir stratejimiz var. Bizim stratejimize uygun olan her hocayla görüşürüz. Beşiktaş ile alakalı her isim gündemdir. Herkes Beşiktaş'a gelmek ister. Biz başkanımız Hasan Arat önderliğinde yönetim kurulu olarak oturur günü geldiğinde karar veririz. Beşiktaş taraftarı rahat olsun. Mevcut hocamız Serdar Topraktepe'ye güveniyoruz. Hedefimiz kupa maçı."

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