TOKİ'den 36 ilde yüzde 25 peşinatla konut kampanyası
TOKİ, 36 ilde Yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade imkanıyla konut ve iş yeri kampanyasını açıkladı. İşte ayrıntılar...
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 07:56, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 07:59
Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçek'in haberine göre;
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kolay finansman imkanlarıyla 36 şehirde konut ve iş yeri satışı gerçekleştirecek.
30 Mayıs tarihinde satışa sunulacak
TOKİ konut ve iş yerleri için vatandaşlar Emlak Müzayede sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.
TOKİ, 36 ilde yer alan 16 konut 183 iş yerini 30 Mayıs tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Alıcılar söz konusu konutları yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerlerini de yüzde 15 peşinat ve 60 ay vadeyle alabilecek.
Konut ve iş yerleri 31 Mayıs Cuma günü yapılacak açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul hizmet binasında yapılacak.