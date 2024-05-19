TOKİ'den 36 ilde yüzde 25 peşinatla konut kampanyası

Konut ve iş yerleri 31 Mayıs Cuma günü yapılacak açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul hizmet binasında yapılacak.

TOKİ, 36 ilde yer alan 16 konut 183 iş yerini 30 Mayıs tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Alıcılar söz konusu konutları yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerlerini de yüzde 15 peşinat ve 60 ay vadeyle alabilecek.

TOKİ konut ve iş yerleri için vatandaşlar Emlak Müzayede sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

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