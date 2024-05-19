Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Araç muayenesinde kartlı soygun
Araç muayenesinde kartlı soygun
Kamuda fazla mesai ücreti olacak mı?
Kamuda fazla mesai ücreti olacak mı?
TOKİ'den 36 ilde yüzde 25 peşinatla konut kampanyası
TOKİ'den 36 ilde yüzde 25 peşinatla konut kampanyası
TBMM'de gündem bu hafta yoğun
TBMM'de gündem bu hafta yoğun
'Yeni plajlar geliyor, tüm kaçak yapılar yıkılacak'
'Yeni plajlar geliyor, tüm kaçak yapılar yıkılacak'
14 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven 2 saldırgan tutuklandı
14 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven 2 saldırgan tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan emniyet müdürünün yerine atama
Görevden uzaklaştırılan emniyet müdürünün yerine atama
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Bakan Göktaş'tan başörtülü hakime yönelik reddihakim talebine açıklama
Bakan Göktaş'tan başörtülü hakime yönelik reddihakim talebine açıklama
Bakan Koca: Ebe ve hemşire sayımız, istikrarlı bir politikayla artacak
Bakan Koca: Ebe ve hemşire sayımız, istikrarlı bir politikayla artacak
Tasarruf tedbirlerine uyan Bakan Uraloğlu, açılışa 3 araçla gitti
Tasarruf tedbirlerine uyan Bakan Uraloğlu, açılışa 3 araçla gitti
Kamu ihalelerine yönelik düzenleme
Kamu ihalelerine yönelik düzenleme
'Türk Yatırım Fonunun başlangıç sermayesi 500 milyon dolar'
'Türk Yatırım Fonunun başlangıç sermayesi 500 milyon dolar'
Başörtüsü nedeniyle reddihakim talebine soruşturma
Başörtüsü nedeniyle reddihakim talebine soruşturma
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir gözaltı daha
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir gözaltı daha
Türk Yatırım Fonu kuruluyor! Kayıtlı sermaye 500 milyon dolar
Türk Yatırım Fonu kuruluyor! Kayıtlı sermaye 500 milyon dolar
Özel okullarda fiyat artışı sürüyor: Kademe geçişlerinde zam sınırı yok
Özel okullarda fiyat artışı sürüyor: Kademe geçişlerinde zam sınırı yok
Yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
Yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı
Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı
Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu
Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu
Bakan Tunç: 9'uncu yargı paketini meclisimizin takdirlerine sunacağız
Bakan Tunç: 9'uncu yargı paketini meclisimizin takdirlerine sunacağız
Kamuda tasarruf, personel alımına nasıl etki edecek?
Kamuda tasarruf, personel alımına nasıl etki edecek?
Restorana, 50 bin liralık 'menüde TL eksik' cezası
Restorana, 50 bin liralık 'menüde TL eksik' cezası
'Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var' haberine yalanlama
'Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var' haberine yalanlama
MB anketi yayınlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
MB anketi yayınlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
'Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi gözden geçirilmeli'
'Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi gözden geçirilmeli'
Önder Kahveci: Emek ve alınterine yapılan ödemeler israf değildir
Önder Kahveci: Emek ve alınterine yapılan ödemeler israf değildir
Bakan Tunç'tan 'Kobani davası' açıklaması: İstinaf ve temyiz süreçleri var
Bakan Tunç'tan 'Kobani davası' açıklaması: İstinaf ve temyiz süreçleri var
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TOKİ'den 36 ilde yüzde 25 peşinatla konut kampanyası

TOKİ, 36 ilde Yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade imkanıyla konut ve iş yeri kampanyasını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 07:56, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 07:59
Yazdır
TOKİ'den 36 ilde yüzde 25 peşinatla konut kampanyası

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçek'in haberine göre;

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kolay finansman imkanlarıyla 36 şehirde konut ve iş yeri satışı gerçekleştirecek.

30 Mayıs tarihinde satışa sunulacak

TOKİ konut ve iş yerleri için vatandaşlar Emlak Müzayede sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

TOKİ, 36 ilde yer alan 16 konut 183 iş yerini 30 Mayıs tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Alıcılar söz konusu konutları yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerlerini de yüzde 15 peşinat ve 60 ay vadeyle alabilecek.

Konut ve iş yerleri 31 Mayıs Cuma günü yapılacak açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul hizmet binasında yapılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber