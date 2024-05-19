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Kamuda fazla mesai ücreti olacak mı?

Tasarruf Genelgesi yürürlüğe girdi. Kamu görevlilerinin cep telefonlarına limit geldi. Yeni lojman, kamp, kreş, sosyal tesisle ilgili arsa satın alınmayacak. Üç yıl süreyle taşıt alımına yasak geldi. Kitap, dergi basılmayacak. Peki memura fazla mesai ücreti verilecek mi? İşte detaylar...

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 08:14, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 08:18
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Kamuda fazla mesai ücreti olacak mı?

Sabah Gazetesi'nden Harun Tekin'in haberine göre;

Kamuda ilk yıl 250 milyar TL'yi bulması beklenen tasarruf tedbirlerine ilişkin genelge resmen devreye girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, bakanlar, belediye başkanları ve üst yöneticiler tarafından cep telefonu tahsis edilen makamlar için aylık cep telefonu görüşme ücreti limitleri 1800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu bulunacak tutarı (1.370 TL) geçmeyecek.

MEMURA FAZLA MESAİ ÜCRETİ YOK

Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacak. Memurlara toplu sözleşmede öngörülen koruyucu giyim ve donanım malzemeleri ayni yardım şeklinde verilecek. Bu yardım karşılığında çek, kupon ve benzeri ödeme araçları kullanılmayacak ve nakdi bir ödemede bulunulmayacak.

AFET, İSTİHBARAT GENELGE DIŞINDA

Doğal afetler, salgın hastalıklar ve orman yangınlarında acil olarak yapılması gereken mücadele ve müdahaleler, iç ve dış güvenlik ile istihbarat hizmetlerinin gerektirdiği zorunlu olan harcamalar genelgenin kapsamı dışında tutulacak. Kamu hizmetleri ve yatırım projeleri, bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yürütülecek.

Yılı ve takip eden yılların bütçelerinde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecek. Kamu kurum ve kuruluşları, yapacakları alımlarda ölçek ekonomisinden yararlanarak ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle temini amacıyla ortak alım yoluyla tedariki yaygınlaştıracak.

KAMP, KREŞ, TAŞIT LİSTEDE

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 3 yıl süreyle yurt içi ve yurtdışında hiçbir şekilde yeni hizmet binası alınmayacak, kiralanmayacak, yapılmayacak veya bu amaçla arsa veya arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak.

Yeni lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa veya arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak. Savunma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılanlar hariç mevcut lojman ve sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak.

Lojman kiraları ve sosyal tesis ücretleri rayiç bedeller dikkate alınarak yeniden belirlenecek. Kamu kurum ve kuruluşlarınca 3 yıl süreyle her ne şekilde olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Ancak, savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar ile ambulans ve itfaiye araçları acil ve zorunlu hallerde edinilebilecek. Kullanımdaki taşıtların tasfiye edilmesi kaydıyla kamu alım garantisi kapsamında ilgili mevzuatına göre elektrikli taşıt satın alınabilecek.

KİTAP BASMAYA SON

Hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyonlar uzaktan erişim yöntemiyle yapılacak. Zorunlu olanlar ise kamu tesislerinde olacak. İdareyi ve faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten basılamayacak.

DİYANET, AUDİ A8 ARACI İADE ETTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında, çok önemli ve zaruri haller dışında yurtdışı programların iptal edileceğini, yurtdışı personel görevlendirmelerinin en asgari düzeyde tutulacağını bildirdi.

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