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Hadsiz avukat, başörtüsüne dil uzattı

Darbecilerin afla cezaevinden çıkarıldığı gün, hadsiz bir avukat laiklik bahanesiyle başörtülü hakimeye dil uzattı. Cuntacıların bırakılması ile siyasette normalleşme beklenirken zihinlerde değişmeyen anormalliği avukat Alperen D. ortaya koydu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 08:20, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 08:21
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Hadsiz avukat, başörtüsüne dil uzattı

"Bin yıl sürecek" dedikleri 28 Şubat postmodern darbesini gerçekleştiren paşaların "kocama, bunama ve sürekli hastalık" sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedildiği gün, Ankara'daki adliye koridorlarında 28 Şubat zihniyetinin devam ettiğini gösteren bir olay yaşandı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir uyuşturucu davasında sanık avukatı Alperen D, mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimenin başörtülü olmasının laikliğe aykırı olduğunu ileri sürerek, reddihakim talebinde bulundu. Heyet, avukat hakkında baroya şikayette bulunurken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

"ESKİ TÜRKİYE KAFASI"

"Bu eski Türkiye kafasıdır" yorumunda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasbeden 28 Şubat zihniyetiyle hareket etmek, hak arama hürriyetinin teminatı olan bir avukata yakışmadı. Anayasamıza göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde son 22 yılda yasakları kaldıran, hak ve özgürlükleri genişleten çok sayıda adım atılmış, kadınlara yönelik 'pozitif ayrımcılık' ilkesi yine bu dönemde anayasal kural haline getirilmiştir. Kadınlara ikinci sınıf muamelesi yapan, hak ve özgürlüklere hakaret eden bu tür olaylar artık geride kaldı. Takınılan bu tavır asla kabul edilemez" dedi.

AİLE BAKANI: BAĞNAZLIK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Sanık avukatını ve bu bağnaz zihniyeti şiddetle kınıyorum. Kadınları kılık kıyafetinden dolayı sınıflandırma, gayri insani bir şekilde ayrımcılığa tabi tutma gibi çağ dışı bir refleklesin hala canlı olmasından esef duyuyoruz. Bunu bir avukatın insan haklarına aykırı biçimde yapıyor olması ise çok daha utanç verici" ifadelerini kullandı.

"KARANLIK GÜNLERİN ÜRÜNÜ"

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise "Başörtülü olduğu gerekçesiyle reddihakim talebi, eski karanlık günlerin ürünü. Başörtüsü yasaklarının kalkması ve yaygınlaşan üniversite eğitimi ile yüksek öğrenim öğrencileri içinde kız çocuklarının oranı yüzde 50'yi, kamuda istihdam edilen kadın oranı yüzde 40'ı aştı. Kadınlar bu kazanımlarından asla vazgeçmeyecek" diye konuştu.

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