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Giresun'da otomobil, HES kanalına düştü: 2 kişi kayıp

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yamaçtan HES kanalına düştü. Suya kapılan otomobildeki imam Hakan Deveci (25) çevredekilerin suya atığı iple kıyıya çekilirken, su altında kalan araçta kaybolan 1'i imam 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı ancak herhangi bir ize rastlanılmadı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 08:30, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 08:32
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Giresun'da otomobil, HES kanalına düştü: 2 kişi kayıp

Şebinkarahisar-Bayburt karayolunun Konak köyü Han Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, Alucra ilçesine bağlı Arda köyünde imam olarak görev yapan Burhan Şengül (28) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, yaklaşık 10 metreden bölgedeki HES'e ait su kanalına yuvarlandı.

Kazayı fark eden çevredeki sürücüler, suda sürüklenen araçtaki 3 kişiyi kurtarmak için ip uzattı. İpe tutunan Alucra'da görevli İmam Hakan Deveci, kıyıya çekildi. Hızla suyun dibine batan otomobildeki Muammer Taşbaşı (36) ve sürücü Burhan Şengül sürüklenerek gözlerden kaybolurken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralı Hakan Deveci, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan sevk edildiği Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Hakan Deveci'nin, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı belirtildi.

KAYIPLARA ULAŞILAMADI

Bölgeye ulaşan dalgıç ekipler, su altında kalan araçta kaybolan diğer 2 kişi için çalışma başlattı. Ekiplerin, kanal boyunca sürdürdükleri yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarına sabah yeniden başlanmak üzere ara verildi.

O ANLARI ANLATTI

Kaza sonrası yaşananları ve kurtarma anlarını anlatan Kadir Topşir, "Kazayı görünce durduk, ip bulduk. İple kurtarmaya çalıştık. Birini kurtarabildik, diğerleri gözümüzün önünde suda kayboldu. Bayağı bir bitkin düşmüşlerdi, ipe tutunamadılar." dedi.

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