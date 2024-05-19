Araç muayenesinde kartlı soygun

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre;

ARAÇ muayenesinde özel bir şirket olan TÜVTÜRK, "kredi kartı tahsilat farkı" adı altında 77 lira ek ücret almaya başladı. TÜVTÜRK'e ait istasyonlarda araç muayene ücretleri yıllarca peşin olarak tahsil edildi. Artan şikayetler üzerine kredi kartlı ile de ödeme başladı. Ancak özel bir şirket olan TÜVTÜRK şimdi de ''Kredi kartı tahsilat farkı'' adı altında 77 lira ek ücret almaya başladı.

2.000 LİRAYI AŞIYOR

1.821 lira olan araç muayene ücretini peşin ödeyemeyen vatandaşın cebinden 77 lira daha çıkıyor. İki yılda bir yapılması zorunlu olan araç muayenesinde işlemler 10-15 dakika sürüyor. 2007 yılında yapılan özelleştirme sonucunda araç muayenelerini yapma yetkisini devralan TÜVTÜRK, piyasada tekel konumunda bulunuyor. Her yıl 10 milyondan fazla araç muayene ediliyor ve sürücüler bu istasyonlara ödeme yapıyor. Araç sahiplerinin rutin aralıklarla TÜVTÜRK'e yaptırmak zorunda oldukları araç muayene ücretinin bedeli halen 1.821 lira olarak uygulanıyor. Bu yıl traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için muayene ücretleri 586.50 TL'den 927.60 TL'ye çıkarıldı. Otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçlar için ücretler ise 1.149 liradan 1.821 liraya yükseldi. Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için ise ücret 2.462,40 TL olarak belirlendi. Egzoz muayene ücreti de 256 lira oldu. Böylelikle bugün için araç muayenesi yaptıran bir sürücünün cebinden kredi kartı ile ödeme halinde ile 2.154 lira çıkıyor. Peşin ödemede ise bu ücret 2.077 lira oluyor.

7 yılda yüzde 818 zamlandı

7 YILDA araç muayene ücretleri yüzde 818 zamlandı. 2017'de 198.24 TL olan araç muayene ücreti 2018'de yüzde 14, 2019'da yüzde 23, 2020'de yüzde 22, 2021'de de yaklaşık yüzde 9 oranında artırılmıştı. 2022'de araç muayene ücreti yüzde 48 arttı ve 507.40 TL'ye çıktı. En yüksek artış ise geçen yıl yüzde 222'lik zam oranıyla gerçekleşti. 2023'te zorunlu araç muayene ücreti 507.40 TL'den 1.130 liraya ulaştı. Bu yıl ise araç muayene ücretindeki artış yüzde 61 oldu.