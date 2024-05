Beşiktaşlı yöneticilerden TFF'ye hakem çağrısı

Süper Lig'in 37'nci haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Asbaşkan Onur Göçmez ile Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İkinci Başkan Hüseyin Yücel, müsabakadan galibiyetle ayrılmak istediklerini ancak berabere kaldıklarını belirterek, "Önceden Beşiktaş taraftarına geçmiş olsun diliyorum. Çok detaya girmek istemiyorum. Federasyonun ve hakemlerin tartışıldığı bir ortamda kupa finaline çıkacağız. Bugün yaşadıklarımız belli.. Sezonu kapattık. Hakem puanlaması belli. Kupa finaline en iyi hakemin verileceğini umut etmek istiyorum. Seçmece hakem değil. En iyi performans gösteren hakemleri atayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ONUR GÖÇMEZ: BİZİM MÜZEMİZDE LEKELİ KUPA YOKTUR

Asbaşkan Onur Göçmez, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Türkiye'nin büyük camiaları olduğunu vurgulayarak, "Savaş pozisyonuna düştük. Büyük camialar olmadan Türk futbolu olmaz. Beşiktaş'ın bir lafı vardır: Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız. Yayıncı kuruluş 10 dakika sonra ofsayt çizgisini çiziyor. Olumlu ya da olumsuz. Türk futbolunun ilerlemesini istiyorsak şapkamızı önümüze koymamız lazım. Biz kupa alırız, almayız. Şampiyonluklar gelir o gider bu gelir, Türk futbolu devam edecektir" diye konuştu.

Göçmez, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarların çok önem verdiğini anlatarak, "Biz başka bir yönetimin kurduğu bir takımı bu seviyeye getirdik. Federasyonu ve hakemleri uyarıyoruz. Sahada kim hak ederse kupayı o kazansın. Beşiktaş hiçbir zaman haksız yere kupa almamıştır. Bizim müzemizde lekeli kupa yoktur. Mücadele ederek hakkımızla kupayı almak istiyoruz. Hakemin konuşulmayacağı, sahadaki mücadelenin konuşulacağı güzel futbol bekliyoruz. Ligde başarılı olamadık ama hakkımızla finale geldik. Hakkımızla savaşacağız, hakkımızla kazanacağız" şeklinde görüş belirtti.

"HALİL UMUT MELER'İN REFERANSLARI İYİ DEĞİL"

Her kulübün eşit şartlarda mücadele etmesini istediğini aktaran Göçmez, "Algoritma konuşuluyor ama sonuca bakınca manuel oluyor. Hakemlerin belirtildiği gibi dijital olarak atandıklarına inanmıyoruz. Mantık çerçevesinde ne gerekiyorsa o yapılsın. Her kulübün eşit şartlarda mücadele etmesini istiyoruz. Biz kendimize bir şeyler beklemiyoruz. Halil Umut Meler'in referansları iyi değil. Halil Umut Meler, şaibe altında maç yönetmiştir. Çok büyük tepki almıştır. Ama Beşiktaş çok büyüktür. Eşit şartlarda her türlü kupayı müzesine getirir" değerlendirmesinde bulundu.

"JOSE MOURINHO İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Tek hedeflerinin kupa olduğunu ancak teknik adam arayışında olduklarını da belirten Onur Göçmez, "Biz Jose Mourinho ile de görüşüyoruz. Sosyal medyada adı geçen 3-4 hoca ile de görüşüyoruz. Beşiktaş her hocayla görüşür. Her hoca Beşiktaş'a gelmek ister. Beşiktaş taraftarı rahat olsun. Bu konuda günü geldiğinde karar veririz. Şu anda tek hedefimiz kupa. Serdar Hocamıza güveniyoruz. Kupayı müzemize getirmek istiyoruz" dedi.

Göçmez, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Yabancı hakem hiç oynamadı. Ülkenin yetiştirdiği evlatlara güveniyoruz. Türk hakemlerine güveniyoruz. Hakemler, gördüklerini çalsınlar ve onlara duyduğumuz güvene layık davransınlar."

FEYYAZ UÇAR: BEKLENTİMİZ FEDERASYONUN VE MHK'NIN MAÇA GÖLGE DÜŞÜRMEMESİDİR

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, maçın hakemi Cihan Aydın'ın performansına yönelik, "Bugünkü maçın hakeminin istatistiklerine baktığımızda sevindik. Kartına az başvurduğunu ve avantaj kuralını gözettiğini gördük ama bugün en çok sarı kart gösterdiği takım Beşiktaş olmuştur. Muçi'ye yapılan faulde avantaj kuralının işletilmesini beklerdik. Nedense oyun kesildi. Yediğimiz golde VAR kontrolü için oyun uzun bir süre durdu. 10 dakikayı geçti. Penaltı kararı için de uzun bir süre oyuna ara verildi ama maç yedi dakika uzadı. Bu duruma neden dikkat edilmediğini merak ediyoruz. Neden bu durumları bu kadar kaçırıyorlar merak ediyoruz. Biz kupada hakkımızla final oynuyoruz. Lig için bir şey söylemek istemiyoruz" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası finaline yönelik de konuşan Uçar, "Kupa finali için tek beklentimiz federasyonun ve MHK'nın hiç değilse maça gölge düşürmemesidir. Tek ricamız budur. Beşiktaş camiasıyız. Türkiye'nin büyük camialarından biriyiz. Mücadelemizi her zaman sahada verdik. Herkesin sabrı var. Ligi bitirirken en azından doğru, dürüst ve adil bir yönetim olsun, hak eden kupayı kazansın" diyerek sözlerini tamamladı.