İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nın Çırağan Sarayı-Beykoz/Fenerbahçe-Moda parkurunda yapılacak "TAYK Trofesi 3. Ayak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - İDO Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışları" 18.00'e kadar sürecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği sabah saatlerinden itibaren çift yönlü olarak durduruldu.

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