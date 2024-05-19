İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yat yarışları nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 10:08, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 10:10
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği sabah saatlerinden itibaren çift yönlü olarak durduruldu.
Yarışlar 18.00'e kadar sürecek
İstanbul Boğazı'nın Çırağan Sarayı-Beykoz/Fenerbahçe-Moda parkurunda yapılacak "TAYK Trofesi 3. Ayak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - İDO Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışları" 18.00'e kadar sürecek.