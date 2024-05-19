İstanbul'da keserle zabıtaya saldıran seyyar satıcıya tekme tokat dayak

Bazı zabıta memurları ise yerdeki seyyar satıcıyı darbetti.

Sivil zabıta ekiplerine direnen seyyar satıcılardan bir kişi, eline aldığı keserle ekiplerin üzerine yürüdü. Zabıta ekipleri, kendilerine keserle saldıran kişiyi yere yatırıldı.

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