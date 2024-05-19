Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu. Dev derbide VAR'da Fabio Maresca görev yapacak.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 12:21, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 12:22
Trendyol Süper Lig'de tüm gözler bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına çevrildi.
İki ezeli rakip, bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Fenerbahçe maçında görev yapacak VAR hakemini açıkladı.
Dev derbide VAR'da Fabio Maresca yer alacak.
Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.