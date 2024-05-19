YHT ile seyahat eden yolcu sayısı 86 milyonu geçti

Tokat'taki patlamanın ardında ne var? 2 şüpheli sorguya alındı...
Tokat'taki patlamanın ardında ne var? 2 şüpheli sorguya alındı...
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Emekli destek paketi detaylarında neler var?
Emekli destek paketi detaylarında neler var?
Prof.Dr. Görür: Çok endişe ettiğim bir yer var!
Prof.Dr. Görür: Çok endişe ettiğim bir yer var!
Öğretmen atamasında başvurular yarın başlıyor
Öğretmen atamasında başvurular yarın başlıyor
Bakan Şimşek duyurdu: 300 malmüdürlüğü kapatılacak
Bakan Şimşek duyurdu: 300 malmüdürlüğü kapatılacak
Atatürk, en büyük eseri Cumhuriyet'i gençlere emanet etti
Atatürk, en büyük eseri Cumhuriyet'i gençlere emanet etti
Meteoroloji'den sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı
Kreşteki çocuklara şiddet uygulayan müdür tutuklandı
Kreşteki çocuklara şiddet uygulayan müdür tutuklandı
Araç muayene ücretleri 7 yılda yüzde 818 zamlandı
Araç muayene ücretleri 7 yılda yüzde 818 zamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Kamuda fazla mesai ücreti olacak mı?
Kamuda fazla mesai ücreti olacak mı?
TOKİ'den 36 ilde yüzde 25 peşinatla konut kampanyası
TOKİ'den 36 ilde yüzde 25 peşinatla konut kampanyası
TBMM'de gündem bu hafta yoğun
TBMM'de gündem bu hafta yoğun
'Yeni plajlar geliyor, tüm kaçak yapılar yıkılacak'
'Yeni plajlar geliyor, tüm kaçak yapılar yıkılacak'
14 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven 2 saldırgan tutuklandı
14 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven 2 saldırgan tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan emniyet müdürünün yerine atama
Görevden uzaklaştırılan emniyet müdürünün yerine atama
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Bakan Göktaş'tan başörtülü hakime yönelik reddihakim talebine açıklama
Bakan Göktaş'tan başörtülü hakime yönelik reddihakim talebine açıklama
Bakan Koca: Ebe ve hemşire sayımız, istikrarlı bir politikayla artacak
Bakan Koca: Ebe ve hemşire sayımız, istikrarlı bir politikayla artacak
Tasarruf tedbirlerine uyan Bakan Uraloğlu, açılışa 3 araçla gitti
Tasarruf tedbirlerine uyan Bakan Uraloğlu, açılışa 3 araçla gitti
Kamu ihalelerine yönelik düzenleme
Kamu ihalelerine yönelik düzenleme
'Türk Yatırım Fonunun başlangıç sermayesi 500 milyon dolar'
'Türk Yatırım Fonunun başlangıç sermayesi 500 milyon dolar'
Başörtüsü nedeniyle reddihakim talebine soruşturma
Başörtüsü nedeniyle reddihakim talebine soruşturma
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir gözaltı daha
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir gözaltı daha
Türk Yatırım Fonu kuruluyor! Kayıtlı sermaye 500 milyon dolar
Türk Yatırım Fonu kuruluyor! Kayıtlı sermaye 500 milyon dolar
Özel okullarda fiyat artışı sürüyor: Kademe geçişlerinde zam sınırı yok
Özel okullarda fiyat artışı sürüyor: Kademe geçişlerinde zam sınırı yok
Yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
Yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı
Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı
Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Ana sayfaHaberler Yaşam

YHT ile seyahat eden yolcu sayısı 86 milyonu geçti

Yüksek hızlı trenlerle (YHT) seyahat eden yolcu sayısı Türkiye nüfusunu geçerek 86 milyon 100 bin kişinin üzerine çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 14:25, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 14:29
Yazdır
YHT ile seyahat eden yolcu sayısı 86 milyonu geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerle (YHT) yolcu sayılarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, raylı sistem hatlarının büyük ilgi gördüğünün altını çizdi.

İlk hizmet vermeye başladığı 13 Mart 2009'dan bugüne kadar toplam 86 milyon 100 bin kişinin YHT ile seyahat ettiğini belirten Uraloğlu, "Trenler, toplamda 80 milyon 291 bin kilometrenin üzerinde yol katetti. Bu rakam, aynı zamanda dünyanın etrafında yaklaşık 2003 kez tur atacak kadar bir mesafeye eşit." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, demir yollarına yapılan yatırımların önemli olduğuna dikkati çekerek, hızlı trenlere olan ilginin, söz konusu yatırımların ne kadar değerli olduğunu ortaya koyduğunu aktardı.

Demir yollarının, AK Parti hükümetlerinin 22 yıldır sürdürdüğü atılım ve politikalar sayesinde küllerinden yeniden doğduğunu vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara- Eskişehir YHT Hattı'nın işletmeye açılması ulaşım anlamında milat ve ülkemizin kalkınmasında lokomotif oldu. Uzun yıllar neredeyse yok sayılan demir yollarımız, yeniden ülkenin en önemli ulaşım modu haline geldi. Yenilenen, bakımı yapılan, modernize edilen mevcut demir yolu ağlarıyla yolcu ve yük taşımacılığında hizmet kalitesini arttırdık. Ankara merkezli inşa edilen YHT hatları sayesinde şehirlerarası günübirlik seyahatler mümkün hale geldi."

"Hat uzunluğumuzu 28 bin kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz"

Bakan Uraloğlu, YHT'lerin Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, Konya-İstanbul, Ankara-Karaman, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Sivas ve İstanbul-Sivas hatlarında aktarmasız sefer yaptığını anımsatarak, "Trenlerimiz haftada 124 sefer gerçekleştiriliyor. Günde yaklaşık 34 bin yolcu taşıyor. Bu rakamların bazı günlerde 40 bine kadar ulaştığını görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yatırımlarla Türkiye'nin Avrupa'nın 6., dünyanın ise 8. YHT işletmecisi konumuna geldiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Demir yolu ağ uzunluğumuzu 13 bin 919, hızlı tren ağ uzunluğumuzu 2 bin 256 kilometreye yükselttik. Yüksek hızlı trenlerimiz nüfusumuzun yüzde 35'ini doğrudan, yüzde 54'üne ise dolaylı olarak kapsıyor. Yüksek hızlı trenler Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas olmak üzere 11 ilimize doğrudan, Malatya, Bursa, Kütahya, Tavşanlı, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Antalya, Manavgat, Alanya ve Adana'ya dolaylı olarak hizmet sunuyor. Yüksek hızlı tren hatlarını göz önüne koyduğumuzda gerçekten de Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir tablo ortaya çıkıyor. 'Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı' hedefimiz doğrultusunda hat uzunluğumuzu 28 bin kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz."

Uraloğlu, Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ve Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'nin yanı sıra Süper Hızlı Tren Projesi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinde inşa edilecek demir yolu hattı geçişi gibi projelerin de Türkiye'nin demir yolu vizyonundaki en somut örnekler olduğu bilgisini paylaştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber